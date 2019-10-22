"Meme kanseri, tedavisinde en çok ilerleme gösterilmiş kanserlerden biri"

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Bozkurt, meme kanserinin, tedavi konusunda en çok ilerleme gösterilmiş kanser türlerinden biri olduğunu belirterek, "Hangi aşamada yakalarsak yakalayalım, çok başarılı tedaviler sunabiliyoruz ancak tabii ki ne kadar erken yakalarsak, o kadar başarımız artıyor." dedi.

Bozkurt, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, meme kanserinin kadınlarda en yaygın kanser türü olduğunu söyledi.

Meme kanseri oranının yüzde 12 seviyesinde bulunduğuna işaret eden Bozkurt, "Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. 8 kadının yaşadığı 8 daireli bir apartman düşünün, bu kadınlardan biri kanser olacak. Bu kadar sık görülen bir durum. Ya da 8 kadının bulunduğu bir aile düşünün, birisi mutlaka meme kanseri olacak." diye konuştu.

Meme kanserine dünyada 45-55 yaş aralığında sık rastlandığını, Türkiye'de ise 35-45 ve 55-65 yaş gruplarında hastalığın tavan yaptığını dile getiren Bozkurt, şöyle devam etti: