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"Meme kanseri, tedavisinde en çok ilerleme gösterilmiş kanserlerden biri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 18:24 | Son Güncelleme

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Bozkurt: - "Meme kanseri dünyada tedavi konusunda en çok ilerleme gösterilmiş kanserlerden biri. Hangi aşamada yakalarsak yakalayalım, çok başarılı tedaviler sunabiliyoruz ancak tabii ki ne kadar erken yakalarsak, o kadar başarımız artıyor"

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Bozkurt, meme kanserinin, tedavi konusunda en çok ilerleme gösterilmiş kanser türlerinden biri olduğunu belirterek, "Hangi aşamada yakalarsak yakalayalım, çok başarılı tedaviler sunabiliyoruz ancak tabii ki ne kadar erken yakalarsak, o kadar başarımız artıyor." dedi.

Bozkurt, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, meme kanserinin kadınlarda en yaygın kanser türü olduğunu söyledi.

Meme kanseri oranının yüzde 12 seviyesinde bulunduğuna işaret eden Bozkurt, "Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. 8 kadının yaşadığı 8 daireli bir apartman düşünün, bu kadınlardan biri kanser olacak. Bu kadar sık görülen bir durum. Ya da 8 kadının bulunduğu bir aile düşünün, birisi mutlaka meme kanseri olacak." diye konuştu.

Meme kanserine dünyada 45-55 yaş aralığında sık rastlandığını, Türkiye'de ise 35-45 ve 55-65 yaş gruplarında hastalığın tavan yaptığını dile getiren Bozkurt, şöyle devam etti:

"Meme kanseri kadınlarda kansere bağlı ölümlerden ikinci sırada sorumlu. Bu nedenle kadın sağlığı için çok önemli. Meme kanserinde ana risk faktörü kadın olmak. Yüzde 99,99 kadına karşı 1 erkek meme kanserine yakalanıyor. Dolayısıyla meme kanseri erkekler için de bir sorun. Meme kanseri vakalarının yüzde 80'i, bulunduğu memeden başlıyor."

Bozkurt, meme kanserinin tedavisinde ciddi mesafe katedildiğini belirterek, "Meme kanseri dünyada tedavi konusunda en çok ilerleme gösterilmiş kanserlerden biri. Hangi aşamada yakalarsak yakalayalım, çok başarılı tedaviler sunabiliyoruz ancak tabii ki ne kadar erken yakalarsak, yılanın başını ne kadar erken ezersek o kadar başarımız artıyor." dedi.

Kadınların mutlaka her ay kendi bedenlerini kontrol etmeleri gerektiğine dikkati çeken Bozkurt, şunları kaydetti:

"Kadınlar ne kadar erken adet görürse ve ne kadar geç menopoza girerse memenin hormona maruz kaldığı süre uzuyor ve bu da kadını meme kanseri için riskli hale getiriyor. Birtakım hormon tedavileri, doğum kontrol hapları, çocuk olması için yapılan tedaviler de meme kanseri için risk oluşturabiliyor. İlk doğum yaşının 35'in üstünde olması, 30 yaşa kadar emzirmemiş olmak riski artırıyor."

Konferansa, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Çorum hitit üniversitesi Meme kanseri Prof. Dr. Betül Bozkurt

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