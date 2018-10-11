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Meme kanseri tedavisinde erken tanı çok önemli

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.10.2018 09:49 | Son Güncelleme

Dünyada her yıl 1.7 milyon kadın meme kanseri tanısı alıyor. Yani her 8 kadından birinin meme kanseri ile savaşmak zorunda kaldığı şu dönemde meme kanseri tedavisinde erken teşhis oldukça önem taşıyor. Meme kanseri tedavisinde yapılan kontrollerin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Orhan Demircan, meme kanseri konusunda farkındalığın artırılması gerektiği görüşünde.

Meme kanseri tedavisinde erken tanı çok önemli

Kadın kanserlerinin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan meme kanseri, son yıllarda, daha sık olarak görülmektedir. Tarama programlarının yaygın olarak kullanılması, erken tanı olanaklarının artması, tedavide sağlanan gelişmeler meme kanseri tedavisindeki başarıyı artırmaktadır. Acıbadem Adana Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Demircan, toplumda meme kanseri farkındalığını artırmak ve bu konuya dikkat çekmek için tüm merak edilenleri 15 Ekim 2018, Pazartesi günü Acıbadem Adana Hastanesi’nde anlatacaktır.

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Türk Kızılayı Adana Şubesi ile 12 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen “Kan & Kök Hücre Bağışı Farkındalık Etkinliği”nden sonra Acıbadem Adana Hastanesi, “Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği” ile yeniden toplumu bilinçlendirmeye devam ediyor. 15 Ekim 2018, Pazartesi günü saat 16:30 – 18:00 arasında Acıbadem Adana Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikte, meme kanserindeki belirtiler, risk grupları, erken tanı için yapılması gerekenler, tedavi yöntemleri ve yeni cerrahi uygulamalar konusunda aydınlatıcı bilgiler sunulacaktır.

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Yapılan çalışmalarda, dünyada her yıl 1.7 milyon kadın meme kanseri tanısı aldığı biliniyor. Öylesine yaygın ki, her 8 kadından birisi meme kanseri oluyor. Hastalıkla mücadele edebilmenin en önemli unsuru erken teşhis. Bunu yapabilmenin en önemli yolunun, hastalık konusunda farkındalığı artırarak erken tanı alan hasta oranını yükseltmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Orhan Demircan sözlerine şöyle devam etti: “Erken tanı sayesinde, meme kanseri sıklığının artmasına karşın yaşam kayıplarının önüne geçebilmektedir.

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Günümüzde erken tanı ve meme kanserinin tedavisindeki yeni yaklaşımlar, hastalığın tedavisindeki başarının yanında, meme alınmadan da hastalığın tedavisine olanak sağlamaktadır. Bu durum, aynı zamanda kadın için simgesel önemi olan memenin alınması kaygısını gidermektedir. Erken teşhisle gelen başarılı tedavi süreçleri, kadınların yaşam standartlarında iyileşme sağlayarak, sosyal yaşamını ve kimliğini koruyabilmesi açısından da çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle meme kanserine yönelik alınabilecek en önemli önlem ve temel hedefin kadınları meme sağlığı konusunda eğitip, farkındalık yaratmak olduğunu söylüyor”

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