HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Meme kanseri tedavisinde hangi görüntüleme yöntemi ne zaman kullanılmalı?

Meme kanseri tedavisinde hangi görüntüleme yöntemi ne zaman kullanılmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.10.2020 16:37 | Son Güncelleme

Meme kanserinde erken tanı ve tedavi sosyokültüren düzeydeki düşüklükler nedeniyle geciktirilebiliyor. Ancak meme kanseri tedavisinde erken tanı sayesinde yüzde 90 oranda başarıya ulaşmak mümkün oluyor. Ayrıca meme kanseri tedavisinde meme koruyucu cerrahi de yapılabiliyor. Kemoterapi ve radyoterapiye daha az ihtiyaç duyularak gerçekleştirilebilen meme kanseri tedavisinde düzenli taramaların hala devam ettiğini belirten Radyoloji Uzmanı Dr. Filiz Çelebi, konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri anl

Meme kanseri tedavisinde hangi görüntüleme yöntemi ne zaman kullanılmalı?

Filiz Çelebi, "Mamografi, düşük dozda x ışını kullanılan, hastalıkların tanısında kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Meme kanserinin düzenli taramasında mamografinin hala standart olarak önemini koruduğunu söyleyen Dr. Daha da önemlisi, meme kanserine kayıplarını azalttığı kanıtlanmış tek yöntem mamografidir. Hiçbir şikayeti olmayan kadınlarda, 40 yaşından itibaren ona yıl yapılan mamografiye 'tarama mamografisi' adı verilir. Amerikan Kanser Enstitüsü, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Meme Hastalıkları Fedarasyonu'nun önerisine göre, 40-70 yaş arasındaki kadınlarda yılda bir, 70 yaşından ise, fiziksel performansına bağlı olarak, bir ya da iki yılda bir mamografi çekilmelidir ”dedi.

MAMOGRAFİ KİME, NE ZAMAN ÇEKİLMELİ?

Mamografinin, meme dokusunun en az hassas olduğu zamanda yapılmasını öneren Radyoloji Uzmanı Dr. Filiz Çelebi “Yani meme dokusunda aşırı hassasiyet olan kadınlarda adet bitiminin olduğu kısım yapılması uygun olur. Öte yandan, hiçbir hassasiyeti olmayan kadınlarda çekimin herhangi bir açıklaması yapılmasının üzerine bir etkisi yoktur ”diye açıkladı.

MAMOGRAFİ SIRASINDA CAN ACIR MI?

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Radyoloji Uzmanı Dr. Filiz Çelebi, özellikle ilk kez mamografi çektiren en çok merak ettiği ağrı konusunu aydınlattı:

“Yeni jenerasyon dijital mamografi ve özellikle tomosentez özelliği olan mamografi cihazlarında daha az ağrı duyduğunu ifade ediyor. Mamografi meme dokusunun iki plaka arasında birkaç saniye sıkıştırılmasıyla yapılır. Sıkıştırma düzeyi sistemde otomatik olarak belirli bir uygulama ve içerik sayesinde memeye daha az radyasyon dozu verilir. İşlem temelde ağrısız bir yöntemdir, ancak ağrıya göre ağrı hissi değişir. Öncesinde herhangi bir hazırlık gerektirmez. Sadece öncesi işlem, deodorant, pudra, vücut losyonu gibi kozmetik ürünler kullanılmamalıdır. ”

MEMEDE İMPLANT OLMASI MAMOGRAFİ İÇİN ENGEL DEĞİL

Radyoloji Uzmanı Dr. Filiz Çelebi, “İmplantın mamografi sıkıştırılmasının implanta zarar verici bir etkisi yoktur. Bu hikaye önceden teknisyene bilgi vermesi yeterlidir. Gerekse görülebilir kimi zaman ultrasonografi yapılması önerilebilir. ”

30-40'LI YAŞLARDA ULTRASON TERCİH EDİLMELİ

Genç yaştaki kadınlarda meme dokusu daha yoğundur. Mamografinin duyarlılığı düşük olabilir. Bu yöntem ilk tercih metodu ultrason olması. Ayrıca 40 yaş üstündeki kadınlarda da, eğer mamografide bir lezyon ortaya çıkarse, bu lezyonun yapısını anlamak için ultrasonografi önerilir.

MEME MR'I KİME, NE ZAMAN ÖNERİLİYOR?

Meme MR, meme kanseri tarama ve tanısında kullanılan yöntemlerden biridir. Mamografi ve ultrasonla net tanı konulamayan lezyonlarda ileri tetkik olarak meme MR tercih edilir.

Meme MR'ın, özellikle birinci derece akrabalarında meme kanseri olan, yüksek risk grubundaki tarama testi olarak kullandığını belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Radyoloji Uzmanı Dr. Filiz Çelebi “Meme kanseri tanısı geçmiş, hastalığın yayılımı ve diğer memede de hastalık bulunduğunun araştırmasında da Meme MR'dan yararlanılır. Meme kanserinin tespitinde soruna duyarlıdır. Ancak gereksiz kullanılmamalı, hastada nedensiz yere başka türlü yaratılmamalıdır ”dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Uykunuz sık sık bölünüyorsa dikkat! Sebebi bu olabilirUykunuz sık sık bölünüyorsa dikkat! Sebebi bu olabilir
Tokat katmeri nasıl yapılır?Tokat katmeri nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ateşkes 5 dakika sürdü! Aliyev kameraların karşısına geçti
Ateşkes 5 dakika sürdü! Aliyev kameraların karşısına geçti
Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'
Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Ölümle tehdit edilmişti! Harekete geçti
Ölümle tehdit edilmişti! Harekete geçti
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...
Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın
Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her 10 kadının 7'sinde görülüyor! En önemli sebebi ise...
Her 10 kadının 7'sinde görülüyor! En önemli sebebi ise...
Çene kilitlenmesi belirtiler nelerdir? Tedavi edilmezse ilerliyor!
Yemek yediğinizde çenenizden ses geliyorsa dikkat!
Horlama tedavisi bu 5 soruyla gerçekleşiyor!
Uykunuz sık sık bölünüyorsa dikkat! Sebebi bu olabilir
Akciğer kanseri uyarısı: Pandemi döneminde artış gözleniyor
Akciğer kanseri uyarısı: Pandemi döneminde...
Testis kanseri olan erkeklere çocuk müjdesi
Testis kanseri olan erkeklere çocuk müjdesi
Karnımız nasıl acıkıyorsa saçımız da acıkıyor! Nedeni ise...
Karnımız nasıl acıkıyorsa saçımız da acıkıyor! Nedeni ise...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.