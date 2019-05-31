Meme Kanseri Tedavisinde Umut Veren Gelişme

Düzenli kontrollar ve gelişmiş tedaviler artık meme kanseri teşhisi konan kadınların çok daha fazlasının hayatta kalmasını sağlıyor. Ancak erken teşhis durumunda dahi Amerika’da 200 binden fazla kadın mastektomi ve haftalarca radyoterapi görmek durumunda kalabiliyor. Yeni bir araştırmaysa bazı kadınlar için daha kolay üçüncü bir seçenek olduğunu ortaya koyuyor.

Birinci seviyede meme kanserinin tedavisi için lumpektomi uygulandıktan sonra Wendy Lybarger radyoterapinin mesleği olan rahipliği yürütmesine engel olacağını sanıyordu: ‘‘İki saat seyahat etmek zorunda olmak ve birkaç hafta boyunca her gün iki saat radyoterapi almak… Bunları nasıl birlikte yürüteceğimden emin değildim.’’

Ancak onkolog Julia White ona başka bir seçenek önerdi; radyoterapiyi memenin tamamında uygulamak yerine, tümörün alındığı küçük bölgeye yoğun şekilde uygulamak. Bu tedavi planının süresiyse yalnızca beş gün.

Dr. Julia White, ‘‘Memeye lumpektomi uygulandıktan sonra hastalığı nükseden kadınlara baktığımızda hastalığın yüzde 80 ya da 90 aynı noktada nüksettiğini görüyoruz,’’ diyor.