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Meme Kanseri Tedavisinde Umut Veren Gelişme

31.05.2019 21:12 | Son Güncelleme

Düzenli kontrollar ve gelişmiş tedaviler meme kanseri teşhisi konan kadınların çok daha fazlasının hayatta kalmasını sağlıyor. Ancak erken teşhis durumunda dahi hastalar mastektomi ve radyoterapi görmek durumunda kalıyor. Yeni bir araştırmaysa daha kolay üçüncü bir seçenek olduğunu ortaya koyuyor

Meme Kanseri Tedavisinde Umut Veren Gelişme

Düzenli kontrollar ve gelişmiş tedaviler artık meme kanseri teşhisi konan kadınların çok daha fazlasının hayatta kalmasını sağlıyor. Ancak erken teşhis durumunda dahi Amerika’da 200 binden fazla kadın mastektomi ve haftalarca radyoterapi görmek durumunda kalabiliyor. Yeni bir araştırmaysa bazı kadınlar için daha kolay üçüncü bir seçenek olduğunu ortaya koyuyor.

Birinci seviyede meme kanserinin tedavisi için lumpektomi uygulandıktan sonra Wendy Lybarger radyoterapinin mesleği olan rahipliği yürütmesine engel olacağını sanıyordu: ‘‘İki saat seyahat etmek zorunda olmak ve birkaç hafta boyunca her gün iki saat radyoterapi almak… Bunları nasıl birlikte yürüteceğimden emin değildim.’’

Ancak onkolog Julia White ona başka bir seçenek önerdi; radyoterapiyi memenin tamamında uygulamak yerine, tümörün alındığı küçük bölgeye yoğun şekilde uygulamak. Bu tedavi planının süresiyse yalnızca beş gün.

Dr. Julia White, ‘‘Memeye lumpektomi uygulandıktan sonra hastalığı nükseden kadınlara baktığımızda hastalığın yüzde 80 ya da 90 aynı noktada nüksettiğini görüyoruz,’’ diyor.

Doktor White, Ohio State Üniversitesi James Kanser Hastanesi’nde yapılan bir çalışmaya liderlik etti. Bu çalışma tam ya da kısmi radyoterapi gören, meme kanseri olmuş kadınlarda hastalığın nüksetme oranını inceliyor.

Araştırmaya göre erken safhadaki meme kanseri vakalarında tüm memeye kemoterapi uygulandığında 10 yıl içinde hastalığın nüksetme oranı yüzde beş. Bu oran kısmi kemoterapi gören kadınlarda da aynı.

White, ‘‘Beş gün kadar kısa süren bu tedavi dört ila altı hafta yapılan bütün meme tedavisi kadar iyi sonuç veriyor,’’ diyor.

Memeye kısmen radyasyon verilmesi her hastada uygulanabilecek bir seçenek olmasa da, lumpektominin kendileri için uygun olup olmadığına karar verirken daha fazla kadına daha az yoğun ancak aynı derecede etkili bir seçenek sunuyor.

Dr. Julia White, ‘‘Bu daha fazla sayıda kadının tedavide ilerlemesine yardım ediyor ve böylece memelerini aldırmadan bunu yapabiliyorlar,’’ şeklinde konuşuyor.

Tedavi Wendy Lybarger’in sevdiği şeyi eksiksiz yapmaya devam etmesini sağladı.

Lybarger, ‘‘Tedavi boyunca hayatımı eksiksiz yaşadım. Tedaviden önce de sonra da…’’ diyor.

Araştırmacılar bu çalışmanın daha çok hastaneyi kısmi kemoterapi uygulamaya teşvik etmesini umuyor.

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