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Meme kanserinde 1 ayda 2 bin erken teşhis

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 10:40 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca ekim ayında 100 bin kişiye meme kanseri taraması yapıldı ve 2 bin kişi erken evrede teşhis edildi

Sağlık Bakanlığınca ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı kapsamında ülke çapında 100 bin kadına yapılan taramalarda 2 bin kişiye erken evrede meme kanseri tanısı konuldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça meme kanseri farkındalık ayı olan ekim ayında 81 ilde kanser taramaları, eğitim programları, panel, konferans, yarışma, yürüyüş gibi farklı etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerle meme kanserinin nedenleri, belirtileri, korunma ve erken tanı konularında bilgilendirme yapılarak taramalara yönlendirilen halkın farkındalık düzeyinin artırılması amaçlandı.

Bu kapsamda ekim ayında 100 bin kadına meme kanseri taraması yapıldı ve 2 bin kişide hastalık erken evrede teşhis edildi.

- "Kendini Önemse, Hayatı Erteleme"

Etkinliklerde farkındalık düzeyini artırmak için, "Korkma, farkında ol, geç kalma", "Meme kanserini birlikte göğüslüyoruz", "Meme kanserine 'Dur' deyin! Hayatı ertelemeyin", "Sen iste yeter, kanser çeker gider", "Bana olmaz dememeli", "Kendini önemse, hayatı erteleme" "Meme taramanı yaptır, erken teşhisle hayatta kalma şansını artır" gibi dikkat çekici sloganlar kullanıldı.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine yönelik taramalar yıl boyunca ücretsiz yapılıyor.

Bakanlıkça 2017'de 7 milyon kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı. Toplum Tabanlı Ulusal Kanser Tarama Programları ile tarama sonucunda kanser şüphesi olan kişiler, ileri tetkik ve tedavi için üst düzey sağlık merkezlerine yönlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri Sağlık Bakanlığı

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