Meme kanserinde 1 ayda 2 bin erken teşhis

Sağlık Bakanlığınca ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı kapsamında ülke çapında 100 bin kadına yapılan taramalarda 2 bin kişiye erken evrede meme kanseri tanısı konuldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça meme kanseri farkındalık ayı olan ekim ayında 81 ilde kanser taramaları, eğitim programları, panel, konferans, yarışma, yürüyüş gibi farklı etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerle meme kanserinin nedenleri, belirtileri, korunma ve erken tanı konularında bilgilendirme yapılarak taramalara yönlendirilen halkın farkındalık düzeyinin artırılması amaçlandı.

Bu kapsamda ekim ayında 100 bin kadına meme kanseri taraması yapıldı ve 2 bin kişide hastalık erken evrede teşhis edildi.

- "Kendini Önemse, Hayatı Erteleme"

Etkinliklerde farkındalık düzeyini artırmak için, "Korkma, farkında ol, geç kalma", "Meme kanserini birlikte göğüslüyoruz", "Meme kanserine 'Dur' deyin! Hayatı ertelemeyin", "Sen iste yeter, kanser çeker gider", "Bana olmaz dememeli", "Kendini önemse, hayatı erteleme" "Meme taramanı yaptır, erken teşhisle hayatta kalma şansını artır" gibi dikkat çekici sloganlar kullanıldı.