"Meme kanserinde akıllı ilaçlar, kemoterapiden daha etkili olabiliyor"

FATİH GÖKMEN - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, meme kanserine karşı geliştirilen akıllı ilaçların, kemoterapiden daha etkili olabildiğini belirtti.

Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanserinde geçmiş yıllarda hemen her hastada aynı tedavi yönteminin uygulandığını söyledi.

Yayılma gösteren kanser hücrelerinde kemoterapinin tek seçenek olduğunu ve bazı hormon ilaçlarının da tedavide kullanıldığını anlatan Coşkun, "Günümüzde kanser tedavisinde büyük gelişmeler oldu. Özellikle kanser hücrelerinin çoğalmasına, yayılmasına sebep veren yolaklar ve onları yöneten faktörler ortaya çıktıktan sonra, bunlara özel ilaçlar geliştirildi." dedi.

Coşkun, meme kanseri tedavisinde günümüzde önce kanserin türünün tanınması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özellikleri nedir, hızlı çoğalan bir kanser mi, hormon tedavisine duyarlı bir kanser mi ve hangi mekanizmayla gelişiyor? Bunları belirledikten sonra ona uygun ilaçları vererek kanseri yok etmemiz mümkün oluyor. Önce kanseri tanımamız, arkasından da yok etmemiz şeklinde bir uygulamamız oluyor. Öncesinden çok farklı çünkü meme kanseri herkeste aynı olmuyor. Kiminde bazı onkogenler (kanser geni) aktif hale gelirken kiminde bazı tümör supresör genler (tümör baskılayan gen) inaktifleşiyor. Bunlar mutasyonlar sonucu oluyor ve bunlara bağlı kanserin çoğalma ve yayılması ile ilgili bazı yolaklarda aktivasyon oluyor. Bunları belirlediğimiz zaman tedavi çok daha başarılı oluyor."