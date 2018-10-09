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Meme kanserinde fakındalık için "pembe" otobüs durağı

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2018 17:56 | Son Güncelleme

Kırşehir'de, meme kanserinde farkındalık oluşturulması amacıyla diş hastanesi önündeki otobüs durağı, pembe renkli stant haline getirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, meme kanserinde farkındalık oluşturulması amacıyla otobüs durağı pembe renkte süslenerek stant haline getirildi.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünün "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında "Erken Tanı İle Yeşeren Umutlar" temasıyla başlattığı çalışma ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önündeki otobüs durağı pembe renge boyandı.

Aynı renkte balon ve afişlerle süslenen durakta yolculara, meme kanserinde erken teşhis ve tedaviyle ilgili bilgi veriliyor.

"KETEM Sağlık Durağı" adı verilen standın açılışı için tören düzenlendi. Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın'ın da katıldığı törende konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu, ekim ayı meme kanseri bilinçlendirme etkinlikleri çerçevesinde otobüs durağının pembe renklerle süslendiğini söyledi.

"Erken Tanı ile Yeşeren Umutlar" sloganıyla Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sağlık Durağı oluşturduklarını belirten Türkoğlu, belirledikleri program çerçevesinde meme kanserinde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kanserin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve erken teşhis ile önlenebildiğini ifade eden Suat Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Günümüzde kanser kontrol programları ağırlıklı olarak erken tanı çalışmalarına yönelik yürütülmektedir. Ülkemizde ve ilimizde kişilerin şikayetine bakılmaksızın KETEM ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz kanser taraması yapılmaktadır. Bunlar; Meme Kanseri Taraması: 40-69 yaş arasındaki kadınlara meme muayenesi yapılmakta ve 2 yılda bir mamografi filmi çekilmektedir."

"Erken Tanı Hayat Kurtarır" konulu video gösteriminin de yapıldığı etkinlik kapsamında, KETEM Sağlık Durağı'ndaki sağlık görevlileri, ekim ayı boyunca vatandaşları meme kanseri ve diğer kanser türleriyle ilgili bilgilendirme çalışması yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri Sağlık ootobüs durağı

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