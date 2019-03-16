Meme kanserinde koruyucu cerrahi tedavi sürecini olumlu etkiliyor

YEŞİM SERT KARAASLAN - Kadınlarda görülme sıklığı açısından ilk sırada yer alan meme kanserinde, organ kaybı olmaksızın tümörün çıkarıldığı koruyucu cerrahi ile hem vücut bütünlüğü sağlanıyor hem de hasta tedaviye çok daha olumlu başlıyor.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seher Demirer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınlarda en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirterek, her 7-8 kadından birinde bu hastalıkla karşılaşıldığını söyledi.

Hastaların çoğunun memede ele gelen kitle, akıntı, o bölgedeki ciltte şekil ve renk değişikliği gibi bulgularla hekime başvurduğunu anlatan Demirer, bazen de rutin kontrollerde hekimin hastalığı tespit ettiğini ifade etti.

Demirer, etkin tarama programlarıyla erken dönemde hastalığın teşhis edilebildiğini dile getirerek, meme kanserinde ağrının sık görülen bir bulgu olmadığını belirtti.

Meme kanserinin genellikle 40 yaşından sonra görüldüğünü ifade eden Demirer, her kadının mutlaka kendini muayene etmesi ve 40 yaşından sonra ise yılda bir kez mamografi ve ultrasonografi yapılmasının önem taşıdığını aktardı.