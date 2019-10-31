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Meme kanserinde menopoz sonrası döneme dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı dolayısıyla Hamitler Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen seminerde konuşan Özel Hayat Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç.

Meme kanserinde menopoz sonrası döneme dikkat

Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı dolayısıyla Hamitler Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen seminerde konuşan Özel Hayat Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Evren Dilektaşlı, meme kanserinin risk faktörleri hakkında bilgiler verdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hamitler Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen seminere mahalle sâkini çok sayıda kadın katıldı. Seminerde konuşan ve genetik faktörün, bu hastalıkta gün geçtikçe iyiden iyiye anlaşıldığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Evren Dilektaşlı, “Meme kanserinin, kadın kanserlerinin tamamının yüzde 33’ünden sorumlu ve kanserle ilişkili ölümlerde de yüzde 20’den sorumlu. Bütün kanserler arasında görünme sıklığı açısından ikinci sırada geliyor. Birinci sırada akciğer kanseri geliyor maalesef. Dünyadaki ölüm oranları, yıllar içerisinde üzülerek söylüyorum ki önemli derecede artış gösteriyor” dedi.
“Sıklıkla menopozdan sonra görülüyor”
Meme kanserinin daha çok menopoz sonrası gözüktüğünün altını çizen Evren Dilektaşlı, ”Bu hastalıkta yaş önemlidir. Ancak son yıllarda 40 yaşının altında hastalara denk geliyoruz. Hatta 20-25 yaşında hastalar da bizlere gelebiliyor maalesef. Bugün 8 kadından birisinin meme kanserine yakalanma riski mevcut. Erkeklerde nâdir görünüyor. Ama göründüğünde de daha ölümcül oluyor. Kadınlarda erken teşhis hayat kurtarıyor” diye konuştu.
2018’de 25 bin yeni vak’a görüldü
Meme kanserinde 2018 yılında 25 bin yeni vak’anın tespit edildiğini hatırlatan Doç. Dr. Dilektaşlı, hastalığın gelecek projeksiyonuyla ilgili şunları söyledi:
“Bazı meme hücrelerinormal hücrelere nazaran daha hızlı çoğalıp, daha sık bölünüp ve sık bağlantılar kurup kitle oluşturuyor. Aslında kanserin genel tanımı budur. Meme kanseri çok sayıda doğum yapan kadınlarda biraz daha az görünüyor. Ama hiç doğum yapmamışlarda daha sık görünüyor. Farkındalık seviyesinin artırılmasıyla teşhis ve tedavide iyi bir noktaya geldik. Meme kanserine bağlı ölüm oranlarında, kansere daha erken tanı konulması sayesinde ve hastalığındetaylı anlaşılması sayesinde, artık özel tedavi modellerine sahip olmamız nedeniyle daha başarılı oluyoruz. Türkiye’de meme kanseri, tüm kanserlere göre yine ikinci sırada. Kadınlarda görünme sıklığı birinci sırada. 2018 yılında maalesef 25 bine yakın yeni meme kanseri teşhisi konuldu ülkemizde. Gelecek projeksiyonuna bakıldığında,2030’da dünya çapında daha da artacak. 2040 yılında şuan 8’de bir olan oran, o zaman 6’da bir olabilir. Gidişat buna doğru. 2018’den 2040’a doğru Türkiye’de meme kanserindeki artış eğrisi yukarıya doğru. Bütün yaş gruplarında da yine eğilim yukarıya doğru.”

Meme kanserinde menopoz sonrası döneme dikkat

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