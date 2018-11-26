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Meme kanserinden erken tanıyla kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 12:17 | Son Güncelleme

İstanbul'da yaşayan 53 yaşındaki Müşkünaz Kaya, meme kanserinden erken tanı ile kurtuldu - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Gezen: - "Yıllar boyunca takipli olan hastamız, kontrollerine zamanında geldi. Mamografi ve ultrasonlarını aksatmadı. Bu kadar kontrollü ilerlemek, bize sağlıklı bir süreç yaşattı. Şu anda hastanın durumu çok iyi"

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan 53 yaşındaki Müşkünaz Kaya, meme kanserinden erken tanı ile kurtuldu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesinden yapılan açıklamada, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekildi.

Düzenli kontrollerin sonunda 53 yaşındaki Müşkünaz Kaya'nın erken müdahalelerle sağlığına kavuştuğu belirtilerek, Kaya'nın, geçirdiği 2 operasyon ve medikal tedaviler sayesinde memesindeki 4 kitle ve 2 tümörden kurtulduğu bildirildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Gezen, şunları kaydetti:

"Yıllar boyunca takipli olan hastamız, kontrollerine zamanında geldi. Mamografi ve ultrasonlarını aksatmadı. İlk defa 2011'de sol memede bir lezyon gördük ve biyopsi ile tümör olduğunu tespit ettik. Memede ayrı yerlerde tümör olduğu için yapılan cerrahi operasyonda memenin tamamını aldık. Ardından yakın takip sürecine başladık. Yakın takiplerin başarısı ikinci kez görüldü. Bu takip sürecinde diğer memede küçük bir tümör tespit ettik ve onkolojik tedavileri yapıldı. Diğer taraftaki memeye, sadece meme koruyucu cerrahi yani memenin tamamını almadan sadece tümörlü alanı alarak müdahale ettik. Toplamda 2 tümör ve 4 kitleden kurtulduk. Bu kadar kontrollü ilerlemek, bize sağlıklı bir süreç yaşattı. Şu anda hastanın durumu çok iyi."

- "40 yaş sonrası meme muayenesine ek olarak mamografi çekilmesi şart"

El ile hissedilmeyen yumuşak kitleler ve kanser olasılığı olabilecek noktalara ameliyat öncesi tel koyduklarını aktaran Gezen, "Ultrasonda veya mamografide bu tel takılıyor. Bu tel, elimizle hissedemediğimiz yumuşak olan kitleleri ameliyat esnasında saptamamızda işe yarıyor. Bu erken evrede meme kanserini tespit edebilmek için yıllık meme muayenesi gereğinde meme ultrasonografisi ve 40 yaş sonrası meme muayenesine ek olarak mamografi çekilmesi şart oluyor. O yüzden el ile kontrolün yanı sıra her sene doktor kontrolü de bu konuda hayati önem arz ediyor. Bu hastamızda da bunun sonuçlarını aldık." bilgisini paylaştı.

- "Hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum"

Açıklamada, Kaya'nın da şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Sol memede kanserli üç tane kitle vardı, meme alındı. Kanser öncesiydi, duktal insitu kanser olarak isimlendi. Evre 0 olarak bilgi verildi ve bunun erken evre olması nedeni ile kemoterapi ve ışın almadım sadece ilaç aldım. Tekrar mamografi, ultrason, biyopsi, meme MR çektirdim ve temiz çıktı. Ama elime gelen hafif bir sertlik var. Bir de bana Cem Hocamın, bu tarafta tehlikeli demesi aklımda kaldı.
Diğer memede de ikinci bir kanser odağı çıktığı için o memenin bir bölümü alındı. İkinci evre kanser çıkınca kemoterapi süreci başladı. Daha sonra ameliyat olduğum ilk tarafa meme estetiği yaptırdım. Tam kurtuldum bitti derken, anneler süt emzirirken bir hareketlilik olduğu gibi, yine böyle bir hareketlenme sezdim. Her kitlede alın diye ısrar ettim, ben zaten bu hastalık konusunda sabıkalıyım. Fakat iyi huylu normal bir kitle çıktı. Almaya gerek kalmadı. Şu an hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum ve rollerimi daha öncesinde olduğu gibi yani 11 yıldır kesintisiz olarak düzenli yaptırıyorum."

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Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Gezen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Meme kanseri

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