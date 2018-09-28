Meme kanserinden korunmada 10 öneri

Sağlıklı yaşamın fiziksel aktiviteyle yakından ilişkisi bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Aydoğan, "Günlük egzersizler sağlıklı yaşamın anahtarı olduğu gibi meme kanserinden korunmada da önemli rol oynamaktadır. Haftada en az 3 saat yapılan fiziksel egzersiz meme kanseri riskini yüzde 20’den fazla azaltmaktadır" dedi.

Tedavi yöntemlerindeki gelişmelerle erken evrede tanı alan vakalarda yüzde 100’e yakın oranda tedavi başarısı sağlansa bile hastalığa hiç yakalanmamak için bazı önlemler almak gerektiğini belirten Memorial Bahçelievler Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi’nden Prof. Dr. Fatih Aydoğan, Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık ayı öncesinde bu hastalığa yakalanma riskini önemli oranda düşüren 10 yöntemi anlatarak, önerilerde bulundu.

İSTANBUL, (DHA) - MEMORİAL Bahçelievler Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi’nden Prof. Dr. Fatih Aydoğan, Türkiye'de ve dünyada görülme sıklığı her geçen gün artan meme kanserinden bilinçli kontroller ve düzenli yaşam tarzıyla korunmanın mümkün olduğunu söyledi.

RADYASYONDAN KAÇININ

Yüksek radyasyon dozu içeren gereksiz görüntüleme tetkiklerinden kaçınmak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Aydoğan, "Ülkemizde görüntüleme tetkiklerine çok sık başvurulmaktadır. Bunların bir kısmı gereksiz yere yapılmaktadır. Bilgisayarlı Tomografi ve PET yıllık kabul edilen radyasyon dozundan bir kaç kat fazla radyasyon içerir. Bu nedenle yüksek radyasyon dozu içeren görüntülemeleri gereksiz yere yaptırmamak ya da radyasyon içermeyen alternatif tetkikleri tercih etmek gerekir" diye konuştu.

DOĞUMU 30 YAŞ SONRASINA ERTELEMEYİN

Doğum yapan ve emziren kadınlarda meme kanserinin daha az görüldüğünü belirten Prof. Dr. Aydoğan, "Ancak bu etkinin ortaya çıkması için ilk doğum yapma yaşı 30 yaş ve öncesinde olmalıdır. İlk doğumunu 35 yaş sonrasında yapan kadınlarda ise meme kanseri riski hiç doğum yapmayanlara göre artış göstermektedir" ifadelerini kullandı.

BEBEĞİNİZİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA UZUN SÜRE EMZİRİN

Emzirmenin meme kanseri riskini önemli ölçüde azalttığını söyleyen Prof. Dr. Aydoğan, "Risk azalmasının, emzirme döneminde regl sayısının daha az olması ve emziren annelerin daha sağlıklı besinler alması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. 6 ay ve daha uzun süre emziren kadınlarda meme kanserine yakalanma riskinde azalma görülmektedir" dedi.