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Meme kanserinden korunmak için düzenli egzersiz önerisi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2020 16:09 | Son Güncelleme

Meme kanseri konusunda düzenli egzersizin yararlarını anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Taşkın, meme kanseri belirtileri ve erken teşhisle ilgili bilgi verdi.

Meme kanserinden korunmak için düzenli egzersiz önerisi

Atakum Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan meme kanseri konulu seminerde açıklamalarda bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Taşkın, ’’Yaşamı boyunca her 8 kadından biri meme kanserine yakalanmaktadır. Tanı ve tedavideki gelişmeler sonucunda başarı oranları yüzde 90 düzeylerine çıksa da erken tedavinin önemi ve tamama yakın sağ kalım başarısı halen en önemli gerçek. Erken tanıda tarama yöntemleri çok etkili olsa da halen en değerli tanı yöntemi kendi kendine meme muayenesi olarak kabul ediliyor. Hareketsizlik ve şişmanlık ile mücadele ederek, alkol ve sigara kullanımını düşürerek bu oranı yüzde 20 azaltabiliriz. Düzenli egzersiz yapmak, genç kadınların meme kanserine yakalanma oranını yüzde 40 düşürmektedir. En önemli faktörlerin başında beslenme ve hareketsizlik geliyor’’ diye konuştu.

MEME KANSERİ BELİRTİLERİNE DİKKAT!

Genellikle hastaların kendilerine memede şişlik, kitle, akıntı ve kanlı akıntılar, koltuk altındaki lenf bezlerinde büyümenin olması, meme cildinde kızarıklık, ödem, portakal kabuğu manzarası görünümü, meme başında çökme, memede inatçı yaralar, halsizlik, kilo kaybı gibi belirtilerle geldiğini işaret eden Opr. Dr. Abdullah Taşkın, şu uyarılarda bulundu: “Memenin sadece başında yarayla birlikte belirti veren, meme kanseri türlerimiz de vardır. Meme de iyileşmeyen yaralar için bir cerrahla görüşülmesinde her zaman için yarar vardır. Özellikle genetik hastalıklarda, birinci derece yakınlarda meme kanseri görülmesi, çocukluk çağında radyasyona maruz kalınması sonucu meme kanserinin gelişme riski de artmaktadır’’

'HERKESİN MEME MUAYENESİ YAPMASI GEREKİR'

20 yaş üzerinde herkesin kendi kendini muayene etmesi gerektiğini ifade eden Opr. Dr. Taşkın, ’’Her zaman doktora gidemeyebilirsiniz ama ayda bir kez özellikle adetin 5. veya 7. günlerinde meme muayenelerini yapmalısınız. Teşhis için yapılacakların başında öncelikle insanların kendi kendilerini muayene etmesi gelmektedir. Menopoza girmiş kadınlar ise her ayın aynı günü muayenesini yapmalıdır. 40 yaşın üzerindeki kadınların yılda bir defa mamografi çektirip meme muayenesine gelmelerinde yarar vardır”

Meme kanserinde erken tanı uyarısı! Tedavinin seyrini değiştiriyorMeme kanserinde erken tanı uyarısı! Tedavinin seyrini değiştiriyor

'BİZLER İÇİN HASTANIN MORALİ VE GELECEĞİ ÖNEMLİ'

Opr. Dr. Abdullah Taşkın, ’’Bizler yapacağımız ameliyatları sizlerle birlikte karar veriyoruz. Tıptaki son gelişmelerin de etkisiyle artık memeyi ne kadar koruyabiliriz yolunda ilerliyoruz. Memesinde kızarıklık oluşmuş, kitlesi büyümüş olan vakaları kemoterapi veya radyoterapi ile küçültüp, daha sonra meme koruyucu cerrahilere hazırlıyoruz. Memeyi ne kadar iyi korursak hastamızın morali ve geleceği daha iyi olur bilinciyle tedavi planlamasını yapıyoruz’’ şeklinde konuştu.

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