HABER

Meme kanserine basketle dikkat çektiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.10.2019 12:57 | Son Güncelleme

TOFAŞ ile Türk Telekom arasında oynanan ING Basketbol Süper Ligi 4.

Meme kanserine basketle dikkat çektiler

TOFAŞ ile Türk Telekom arasında oynanan ING Basketbol Süper Ligi 4. hafta karşılaşmasında ’meme kanserine’ dikkat çektiler.
Medicana Bursa Hastanesi, Tofaş Spor Kulübü ve Bursa Kanserle Savaş Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında ’Meme kanseri farkındalığı’ için reklam filmi çekti. Filmde TOFAŞ Basketbol Takımı oyuncuları, basketbolcular Sammy Mejia, Barış Ermiş ve Berkan Durmaz ile Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar, Kurumsal İletişim Müdürü Didem Keskin, Sönmez Medya Genel Yayın Yönetmeni Okan Tuna ve meme kanserini başarıyla atlatan hastalar yer aldı.
Filmde; “Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Kansere değil hayata şans ver. Kontrol sende” mesajları verilirken, TOFAŞ-Türk Telekom karşılaşmasında da farkındalık adına anlamlı etkinlikler düzenlendi. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş, maç öncesi TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ve Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören’e pembe kurdele takdim ederken, seyirci girişlerine ise bilgilendirme stantları kuruldu.
Kanserle Savaş Derneği üyeleri de pembe tişörtleriyle tribünde yer alarak ‘Kontrol sende’ dövizleri açtı.

PARTNER Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı
Uzmanından ideal kilonuza ulaşmak ve korumak için 5 öneriUzmanından ideal kilonuza ulaşmak ve korumak için 5 öneri
Gebelede ’cep telefonu’ uyarısıGebelede ’cep telefonu’ uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.