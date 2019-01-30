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Meme kanserine dikkat çekmek için belgeseli yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 01:02 | Son Güncelleme

Meme kanserine dikkat çekmek için belgeseli yapıldı.

Meme kanserine dikkat çekmek için belgeseli yapıldı. Kartal Belediyesi, teşhis ve tedavi konusundaki bilinçlendirme çalışmaları kapsamında ‘Yüzleşme’ isimli belgeseli izleyici ile buluşturdu.
Kartal Belediyesi, meme kanserinin teşhis, tedavi ve iyileşme dönemlerinde kadınların yaşadığı psikolojik travmanın ve hastalığın hissettirdiği olumsuz duyguların giderilmesine yardımcı olacak “Meme Kanseriyle Yüzleşme” adlı belgeseli, Kartallı vatandaşlarla buluşturdu. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde izleyiciye sunulan belgesel 63 dakika sürdü. Abt İstanbul, Hacıyatmaz, Türk Tıbbı Onkoloji Derneği, Film Sokağı, Karabalık, Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu ile İstanbul Meme Derneği’nin desteklediği belgeselin ardından bir de söyleşi gerçekleşti.
Belgesel hakkında konuşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Ben bu ameliyatı yıllarca yapmış biri olarak hekim gözü ile seyrettim. Son 10 yıldır bu işi bıraktım, hekimliği bıraktım. Ama hastalık insanları bırakmıyor. Entelektüel yapıdaki bir meme kanserine yakalanmış bir kadının veya erkeğin içinde bulunduğu durumundan nasıl kendini kurtarır ile ilgili bir ekip çalışmasını gördük" dedi.

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