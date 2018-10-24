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Meme kanserine dikkat çekmek için sahaya çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 16:11 | Son Güncelleme

HKÜ Hemşirelik Bölümünde eğitim gören kız öğrenciler, meme kanserine dikkat çekmek için futbol müsabakasında ter döktü

GAZİANTEP (AA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde eğitim gören kız öğrenciler, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla futbol müsabakası düzenledi.

HKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tülay Ortabağ ve öğretim görevlisi Betül Kaplan'ın koordinatörlüğünde, hemşirelik bölümü kız öğrencileri tarafından, meme kanserinin önemini vurgulamak için futbol karşılaşması yapıldı.

Müsabaka öncesinde, etkinliğe katılan HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, meme kanserine dikkat çekmek için öğrencilerle birlikte pembe balon uçurdu.

Kanser ayı kapsamında hazırlanan yumurtaların içinden çıkan kağıtları okuyan Sözen, futbol müsabakasının başlama vuruşunu yaptı.

HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim görevlisi Betül Kaplan, Türkiye'de ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanserinin farkındalığına hemşirelik bölümü olarak katkıda bulunmak istediklerini kaydetti.

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Gaziantep hemşire adayları HKÜ Meme kanseri

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