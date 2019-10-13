HABER

Meme kanserine dikkat çekmek için yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

KOCAELİ Valiliği tarafından meme kanserine dikkat çekmek için 'Herkes El Ele, Mame Kanseri Güle Güle' yürüyüşü düzenlendi.

Meme kanserine dikkat çekmek için yürüdüler

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Valiliği tarafından meme kanserine dikkat çekmek için 'Herkes El Ele, Mame Kanseri Güle Güle' yürüyüşü düzenlendi.
Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği, Senoloji Akademisi ve Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından desteklenen 'Herkes El Ele, Meme Kanseri Güle Güle' yürüyüşü bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Yürüyüşe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile eşi, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile eşi ve yaklaşık 250 vatandaş katıldı. Kadıköy Mahallesi’nde bulunan Anıtpark meydanında başlayan farkındalık yürüyüşü, İzmit 1 Mart Vapur İskelesi’nde sona erdi.
Yürüyüşün ardından konuşma yapan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Meme kanseri kadınların riskte olduğu en yüksek kanser türü olarak karşımızda duruyor. Kocaeli Valiliği olarak meme kanserinde farkındalığı ortaya koyabilmek adına bir kadın sağlığı eğitimi projesi başlattık. 678 bin kadınımızın bugün itibariyle 630 binine, hedefimizin yüzde 93’üne ulaşmış durumdayız. Bu projede görev alan bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Erken teşhis kanser için büyük önem taşıyor. Bu yönüyle farkındalığı yaratmak adına bugünkü etkinliğimiz de önemli katkı sunacaktır. İl Sağlık Müdürlüğümüze, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, özellikle de üniversite hastanemiz, sağlık alanında çok önemli mesafe kat eden güçlü hastanelerin başında geliyor. Üniversite hastanemiz bu alanda sadece Kocaeli değil, Türkiye’nin farklı bölgelerinden de hasta kabul eden ve bu alanda bilinen bir hastane. Bu yönüyle bu alanda çalışan bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılar, program için hazırlanan Atatürk vapuru ile Körfez gezisi gerçekleştirdi. Vapurda yapılması planlanan konser etkinliği ise Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla iptal edildi.

FOTOĞRAFLI

Meme kanserine dikkat çekmek için yürüdülerMeme kanserine dikkat çekmek için yürüdülerMeme kanserine dikkat çekmek için yürüdülerMeme kanserine dikkat çekmek için yürüdüler

237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor
BİFED'de büyük ödülü Belçika yapımı 'Nefessiz' aldıBİFED'de büyük ödülü Belçika yapımı 'Nefessiz' aldı
Kaza yaptı, otomobilinin parçalarını yoldan topladıKaza yaptı, otomobilinin parçalarını yoldan topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Barış Pınarı'na yeni manipülasyon! Anadolu Ajansı'nın fotoğrafını kullanmışlar

Yeni manipülasyon! Bu fotoğrafı kullanmışlar

Hakkari'de bir asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Hakkari'den kahreden haber!

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Vatandaşlar Mehmetçik için Çamlıca Camii’ne koştu

Mehmetçik için Çamlıca Camii’ne koştular

Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu!

Terör mevzileri ateş altına alındı! Telabyad kuşatıldı

Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde okullar 3 gün tatil edildi

Sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.