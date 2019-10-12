Meme kanserine dikkat çektiler

Medicana Sivas Hastanesi tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı münasebetiyle meme kanserine dikkat çekmek amacıyla “Kontrol Sende” etkinliği düzenledi. Paşabahçe Mesire Alanı’nda bulunan bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Necla Demir, onkoloji hastaları ve özel bir sağlıklı yaşam merkezi üyeleri katıldı. Meme kanserinin sebepleri, korunma yollarına ilişkin önemli bilgilerin verildiği etkinlikte konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, meme kanserinin tarama programlarıyla erken teşhis konulduğunda tamamen ortadan kalkabilen bir kanser türü olduğunu söyleyerek, “Türkiye’de 9 kadından biri meme kanseri riski taşıyor. Meme kanseri daha çok 50’li yaşlardan sonra ortaya çıkıyor. Erken adet görmeye başlayan, geç adetten kesilen, hiç çocuk doğurmayan ya da 30 yaşından sonra ilk doğumunu yapan, kilolu, ışın tedavisi alan kadınların meme kanserine yakalanma riski diğer kadınlara oranla daha fazladır. Hiçbir belirtisi yokken tespit edilip çok basit cerrahi girişimlerle tedavi edilebilir. Düzenli doktor muayenesi, 40 yaşından sonra yılda bir kez mamografi dediğimiz meme filminin çekilmesi önemlidir” dedi.

“Kontroller hayati önem taşımaktadır”

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Necla Demir ise kontrollerin hayati önem taşıdığını ifade ederek, “Son teknolojik aletlerle yapılan taramalarla erken dönemde fark edilen kanserler hastaların yaşam sürelerini uzatıyor. Bazı kanser türlerinde yapılan rutin muayene ve kontroller çok hayati önem taşımaktadır. Taramayla bazı kanser türleri erken evrede yakalanabilir” dedi.

“Meme kanseri riskinin farkındayız”

Dünyada kadınların en çok yakalandığı kanser türünün meme kanseri olduğunun altını çizen Demir, “Erken evre yakalayabilmek için kendi kendinize muayene çok önemli. 20 yaşından itibaren ayda bir kez meme muayenesi yaparak memenizi tanımanız ve en ufak rutin dışı değişiklikte hekiminize başvurmanız şart. 20-40 yaş arasında 2-3 yılda bir doktor muayenesini de öneriyorum. 40 yaşından sonra yılda 1 kez hekim değerlendirmesi ve mamografi hayat kurtarıcı olacaktır. Meme kanseri riskinin farkındayız. Erken teşhis ile tüm kanserlerle mücadeleye hazırız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından meme kanserine dikkat çekmek için Paşabahçe Mesire Alanı’nda “Meme Kanserinde Erken Tanının Önemi Kontrol Sende” farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.