Meme kanserine dikkati çekmek için arazide ter döktüler

Katılımcılara teşekkür eden Albayrak, "16'ncısını düzenlediğimiz bu festivale Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz geldi. Gece de tüm katılımcılar, çocukları ve aileleriyle kamp yaptı. En büyük amacımız huzurlu bir kamp yapmaktı." diye konuştu.

Off-road tutkunlarının da bu konuda duyarlı olduğunu aktaran Belder, şunları kaydetti:

"Artık off-roadçı kadınlarımız meme kanserine dikkati çekmek için harekete geçiyor. Biz de 'Bir yerden başlamak gerek' diyerek bugün burada yerimizi aldık. Türkiye'nin her yerinden off-roadçı var burada. Her yıl 20 bin kişinin yakalandığı, birçok kişinin vefat ettiği, ayrıca birçok kadının da mücadele ettiği meme kanserine dikkati çektik."

