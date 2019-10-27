HABER

Meme kanserine dikkati çekmek için arazide ter döktüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 14:39 | Son Güncelleme

Düzce'de düzenlenen 6. Geleneksel DÜSOF Off-Road Şenlikleri'nde, 92 sürücü iki özel parkurda mücadele etti

Düzce'de gerçekleştirilen 16. Geleneksel DÜSOF Off-Road Şenlikleri'nde katılımcılar, meme kanserine dikkati çekmek için piste çıktı.

Çilimli ilçesinde, Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından organize edilen etkinlik, 46 araç ve 92 sürücünün katılımıyla iki özel parkurda yapıldı.

Kadın sürücülerin de yer aldığı organizasyonda, meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yarışçılar, araçlarına bağladıkları pembe balonlarla parkurlarda ter döktü.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir hafta sonu geçirdiklerini ve meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Albayrak, "16'ncısını düzenlediğimiz bu festivale Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz geldi. Gece de tüm katılımcılar, çocukları ve aileleriyle kamp yaptı. En büyük amacımız huzurlu bir kamp yapmaktı." diye konuştu.

- "Meme kanserine dikkati çektik"

Katılımcılardan Didem Belder de ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu anımsattı.

Off-road tutkunlarının da bu konuda duyarlı olduğunu aktaran Belder, şunları kaydetti:

"Artık off-roadçı kadınlarımız meme kanserine dikkati çekmek için harekete geçiyor. Biz de 'Bir yerden başlamak gerek' diyerek bugün burada yerimizi aldık. Türkiye'nin her yerinden off-roadçı var burada. Her yıl 20 bin kişinin yakalandığı, birçok kişinin vefat ettiği, ayrıca birçok kadının da mücadele ettiği meme kanserine dikkati çektik."

PARTNERMesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyorMesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyor
Narenciye ile süslü figürler ilgi odağı olduNarenciye ile süslü figürler ilgi odağı oldu
Tarık Tarcan'dan festival sitemiTarık Tarcan'dan festival sitemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Ünlü çiftten kötü haber

Ünlü çiftten kötü haber

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Bakan Soylu açıkladı! Emniyet'e yeni TİM

Soylu açıkladı! Yeni TİM geliyor

Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.