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Meme kanserine farkındalık için ‘dev pembe kurdele’ serildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 12:29 | Son Güncelleme

Edirne’de, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtı önüne dev pembe kurdele serildi.Edirne’de, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtı ve Saraçlar Caddesi’nde programlar düzenlendi.

Edirne’de, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtı önüne dev pembe kurdele serildi.
Edirne’de, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtı ve Saraçlar Caddesi’nde programlar düzenlendi. Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi ile birlikte Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, kurum müdürleri ve Edirneli kadınlar katıldı.
1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme etkinlikleri kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan programda, Atatürk Anıtı önüne, meme kanserini farkındalık oluşturmak için dev pembe kurdele hazırlandı. Katılımcıların yakalarına da takılan pembe kurdeleler ile birlikte ‘Erken teşhis hayat kurtarır’ yazılı balonlar dağıtıldı.

“Her 8-10 kadından biri hayat boyu meme kanseri riski taşıyor”
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Çiçin, programda yaptığı konuşmada, “Türkiye’de 23 bin yeni meme kanseri tanısı konmakta. Bir başka tercümesi de her 8-10 kadından biri hayat boyu meme kanseri riski taşımakta. Meme kanserinin risk faktörlerini dikkate alarak, sıklığını azaltmak mümkün olmakla birlikte en etkin korunma şekli mücadele yöntemimiz tarama. Bu konuda Edirneli vatandaşlarımızın tarama programlarına uyması son derece önemli. KETEM merkezimiz ve üniversitemiz bu konuda son derece yakın iş birliği içerisinde ve oldukça da etkin programlar uygulayabilmektedir” dedi.

“Kanser olan her 4 kadından biri meme kanseri”
Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan da “Ekim ayı meme kanserine farkındalık ayı. Meme kanseri memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkıyor. Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türüdür. Ülkemizde kanser olan her 4 kadından biri meme kanseridir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar Saraçlar Caddesi boyunca ellerinde afiş ve dövizlerle meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yürüyüş gerçekleştirdi.

Meme kanserine farkındalık için ‘dev pembe kurdele’ serildi

Meme kanserine farkındalık için ‘dev pembe kurdele’ serildi

Meme kanserine farkındalık için ‘dev pembe kurdele’ serildi

Meme kanserine farkındalık için ‘dev pembe kurdele’ serildi

Meme kanserine farkındalık için ‘dev pembe kurdele’ serildi

Meme kanserine farkındalık için ‘dev pembe kurdele’ serildi

Meme kanserine farkındalık için ‘dev pembe kurdele’ serildi

Meme kanserine farkındalık için ‘dev pembe kurdele’ serildi

Meme kanserine farkındalık için ‘dev pembe kurdele’ serildi

Meme kanserine farkındalık için ‘dev pembe kurdele’ serildi

Meme kanserine farkındalık için ‘dev pembe kurdele’ serildi

Meme kanserine farkındalık için ‘dev pembe kurdele’ serildi

Meme kanserine farkındalık için ‘dev pembe kurdele’ serildi
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