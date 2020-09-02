HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Meme kanserine karşı bal arısı zehri mucizesi: Kanserli hücreleri yok etti

Meme kanserine karşı bal arısı zehri mucizesi: Kanserli hücreleri yok etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.09.2020 15:54 | Son Güncelleme

Yapılan yeni araştırma sonuçlarına göre bal arısı zehri laboratuvarda meme kanseri hücrelerini yok ettiği ortaya çıktı.

Meme kanserine karşı bal arısı zehri mucizesi: Kanserli hücreleri yok etti

Bal arısının zehrinin, laboratuvar ortamında saldırgan meme kanseri hücrelerini yok ettiği keşfedildi.

Avustralya'da Harry Perkins Tıp Araştırmaları Enstitüsünün yaptığı çalışmanın bulguları "Nature Precision Oncology" dergisinde yayımlandı.

Araştırma çerçevesinde 300'ün üzerinde bal ve yaban arısı zehri test edildi. Bal arısının ana bileşeni "melitin" olan zehrinin tek konsantrasyonunun, laboratuvarda agresif meme kanseri hücrelerini bir saat içinde öldürdüğü, bu esnada diğer hücrelere asgari ölçüde zarar verdiği görüldü.

Bilim insanları dozajın artırılması halinde ise toksisitenin (zehirlilik) yükseldiğine dikkati çekti.

Uzmanlar ayrıca sentetik olarak da üretilebilen melitinin tek başına kanser hücresinin büyümesini engellediğini keşfetti.

Keşif "heyecan verici" olarak nitelendirilirken, bilim insanları konuyla ilgili daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret etti.

Arı zehrinin daha önce melanom gibi diğer türler açısından kanser karşıtı içeriklere sahip olduğu bulunmuştu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir için 7.2'lik deprem uyarısıProf. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir için 7.2'lik deprem uyarısı
Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?
Ankara Valiliği açıkladı! Kamuda esnek çalışma kimleri kapsıyor?Ankara Valiliği açıkladı! Kamuda esnek çalışma kimleri kapsıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Eğer gerçekleşmezse...
Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Eğer gerçekleşmezse...
Yeni yasaklar gelecek mi? Gözler kritik toplantıda
Yeni yasaklar gelecek mi? Gözler kritik toplantıda
'Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum'
'Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum'
Parmak ısırtan 54 yaş pozu
Parmak ısırtan 54 yaş pozu
İğrenç olay! Şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu
İğrenç olay! Şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu
O ilimizde flaş koronavirüs kararı! Tamamı yasaklandı
O ilimizde flaş koronavirüs kararı! Tamamı yasaklandı
İlginizi Çekebilir
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aseton benzeri ağız kokusu o hastalığın habercisi!
Aseton benzeri ağız kokusu o hastalığın habercisi!
Çölyak hastalığı nedir? Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?
Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?
Maske kullanımında alerjik reaksiyona karşı 6 öneri!
Süslü maskeler gerçekten koruma sağlıyor mu?
Koronavirüs aşısında acele etmek bir felakete dönüşebilir
Koronavirüs aşısında acele etmek bir felakete dönüşür
Konu sekse geldi mi kaygılanıyor musunuz? İşte çözümü
Konu sekse geldi mi kaygılanıyor musunuz?
2-3 yaşındaki çocuklar maske takmalı mı? Uzmanından çarpıcı açıklamalar
Çarpıcı açıklamalar: Çocuklar maske takmalı mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.