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Meme kanserine Pembe ışık yakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:36 | Son Güncelleme

Dünya’da ve Türkiye’de, kansere yakalanma oranında görülen ciddi artış Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesini harekete geçirdi.

Dünya’da ve Türkiye’de, kansere yakalanma oranında görülen ciddi artış Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesini harekete geçirdi. Kadınlarda en çok rastlanan kanser türü olan Meme kanserine, erken tanı için, pembe sokak lambaları ve pembe fiyonklar ile dikkat çekildi.
Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olarak belirlenmesi sebebiyle, kadınların erken teşhis için bilinçlendirilmesi Atatürk Üniversitesince ele alındı. Atatürk Üniversitesi kampüsü, kadınların dikkatini çekebilmek için, pembeye büründü. Ağaçlara pembe fiyonkların bağlanmasıyla görsel olarak dikkat çekilen bilinçlendirme projesinde sokak aydınlatmaları da pembe lambalar ile değiştirildi.
Toplumun bilinçlendirilmesi ve etkili bir farkındalık oluşması adına, meme kanseri ile mücadeleye pembe kurdeleler ile dikkat çekiliyor. Kadınların her ay kendi kendilerine yapmış olduğu muayeneler ve 3 ayda bir yapılması gereken doktor muayeneleri sonucunda konulan erken teşhis ile tedavi yüzde 98 oranında olumlu sonuçlanıyor.
Proje açıklamasında, “Meme kanserini birlikte göğüslüyoruz’ sloganıyla çıktığımız bu yolda faaliyetlerimizi hayata geçirmeye başladık” ifadelerini kullanan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Üniversitemizdeki kadınları bilinçlendirmek ve duyarlı olmalarını sağlamak için “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında bir dizi etkinlik tertip ettik” dedi.

“Herkes ücretsiz tarama testine”
Üniversite girişinden itibaren birçok caddede ağaçların pembe fiyonklar ile donatılması ve aydınlatma sistemlerinin pembe renge dönüşmesi sayesinde yerleşkede “Pembe Caddeler” tanzim edildi. Farkındalık oluşturmak için ayrıca kampüs, konuyla ilgili görseller ile donatıldı.
31 Ekim’e kadar sosyal güvencesi olsun ya da olmasın tüm kadınlara, mamografi tarama testi hizmeti de sunulacak. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Poliklinik girişinde Pembe Masa biriminde, sabah 09.00 ile akşam 16.00 saatleri arasında bilgilendirilen kadınlar daha sonra ücretsiz bir şekilde tarama işlemini gerçekleştirebilecekler.
Pembe masada Meme kanseri teşhisi hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Ali Şahin, “Kadınlar mutlaka kendilerini muayene etmesini öğrenmeliler, bunun bilgisi pembe masa tarafından verilecek ve öğretilecek. Meme kanseri belirtileri, göğüs muayenesinde sertlik, göğüs ucunda akıntı, görünümü portakal kabuğu halini almış göğüs cildinin bozulması haliyle karşı karşıya kalındığında mutlaka hastaneye gelip gerekli tahlilleri yaptırmak ve mamografi tarama testi almak gerekiyor” dedi.
Meme Kanserini Bilinçlendirme Ayı olarak kabul edilen Ekim ayı boyunca Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde kurulan pembe masaya müracaat edecek tüm kadınlar, hem muayene edilecek hem de kendilerine muayene öğretilecek. Pembe masanın yönlendirmesiyle erken teşhis için kadınlar Ekim ayı boyunca ücretsiz muayene olabilecek.

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