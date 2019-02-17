Meme Kanserini Yenen Kadınları Fotoğraflayan Sanatçı

Fotoğraf sanatçısı Linda McCarthy, Maryland eyaletindeki Davidsonville'de kurduğu stüdyoda aile ve öğrenci portreleri, vesikalık fotoğraflar çekiyor.

Sanatçı geçen yıl da ”Hayatta Kalanlar” adını verdiği yeni bir projeye başlamış.

Sanatçı, proje kapsamında, meme kanserine karşı verdikleri mücadeleyi kazanan ya da meme kanseri tedavisi gören kadınları fotoğraflıyor.

Finans uzmanı Cheryl Listman, McCarthy'nin ”Hayatta Kalanlar” projesi kapsamında fotoğrafladığı yirmi kadından biri.

Teşhis konduğunda hayatta kalma şansının yüzde 40 olduğunu söyleyen Listman, McCarthy'nin projesinin bir parçası olmayı meme kanserli kadınlara yardım etmek için kabul etmiş.

Listman, "Fotoğraflara bakınca ne kadar uzun mesafe katettiğimi görüyorum” diyor.

Proje, McCarthy'nin portfolyosuna katmak için bir balerin arayışı içine girmesiyle başlamış.

McCarthy, Kel balerin olarak bilinen Maggie'yle tanışmış. Daha sonra 23 yaşında meme kanseri teşhisi konan Maggie'yi bir balerin değil meme kanserine yakalanmış bir kadın olarak fotoğraflamak istemiş.

Her katılımcı önce danışma seansına katılıyor ve makyajı yapılıyor.

Amaç, katılımcıların kendilerini yeni bir bakış açısıyla görmelerini sağlamak.

Linda McCarthy, aldığı olumlu tepkilerin kendisini projeyi sürdürmeye teşvik ettiğini, hatta bir gün kanserle mücadeleyi kazananları fotoğraflama deneyimleriyle ilgili bir kitap yasmak istediğini söylüyor.

