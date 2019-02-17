HABER

Meme Kanserini Yenen Kadınları Fotoğraflayan Sanatçı

17.02.2019 02:14 | Son Güncelleme

Fotoğraf sanatçısı Linda McCarthy, ”Hayatta Kalanlar” projesinde meme kanserine karşı verdikleri mücadeleyi kazanan ya da meme kanseri tedavisi gören kadınları fotoğraflıyor

Meme Kanserini Yenen Kadınları Fotoğraflayan Sanatçı

Fotoğraf sanatçısı Linda McCarthy, Maryland eyaletindeki Davidsonville'de kurduğu stüdyoda aile ve öğrenci portreleri, vesikalık fotoğraflar çekiyor.

Sanatçı geçen yıl da ”Hayatta Kalanlar” adını verdiği yeni bir projeye başlamış.

Sanatçı, proje kapsamında, meme kanserine karşı verdikleri mücadeleyi kazanan ya da meme kanseri tedavisi gören kadınları fotoğraflıyor.

Finans uzmanı Cheryl Listman, McCarthy'nin ”Hayatta Kalanlar” projesi kapsamında fotoğrafladığı yirmi kadından biri.

Teşhis konduğunda hayatta kalma şansının yüzde 40 olduğunu söyleyen Listman, McCarthy'nin projesinin bir parçası olmayı meme kanserli kadınlara yardım etmek için kabul etmiş.

Listman, "Fotoğraflara bakınca ne kadar uzun mesafe katettiğimi görüyorum” diyor.

Proje, McCarthy'nin portfolyosuna katmak için bir balerin arayışı içine girmesiyle başlamış.

McCarthy, Kel balerin olarak bilinen Maggie'yle tanışmış. Daha sonra 23 yaşında meme kanseri teşhisi konan Maggie'yi bir balerin değil meme kanserine yakalanmış bir kadın olarak fotoğraflamak istemiş.

Her katılımcı önce danışma seansına katılıyor ve makyajı yapılıyor.

Amaç, katılımcıların kendilerini yeni bir bakış açısıyla görmelerini sağlamak.

Linda McCarthy, aldığı olumlu tepkilerin kendisini projeyi sürdürmeye teşvik ettiğini, hatta bir gün kanserle mücadeleyi kazananları fotoğraflama deneyimleriyle ilgili bir kitap yasmak istediğini söylüyor.

Bu fotoğraf hayatını değiştirdiBu fotoğraf hayatını değiştirdi
Engellilerin Yaşam Gücü: AikidoEngellilerin Yaşam Gücü: Aikido
Kadınlar Yerel Seçimlerde 'Muhtarlık' İçin YarıştaKadınlar Yerel Seçimlerde 'Muhtarlık' İçin Yarışta
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

F.Bahçe'ye 'Kocaman' fren!

F.Bahçe'ye 'Kocaman' fren!

Kırmızı isyanı! 'VAR 16. dakikada gelmiş'

Kırmızı isyanı! 'VAR 16. dakikada gelmiş'

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Gündemi sarsan açıklama! Açık açık tehdit ettiler!

Gündemi sarsan açıklama! Açık açık tehdit ettiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'da üniversite binası çöktü: 21 kişi enkaz altında kaldı

Rusya'da bina çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında

ABD'nin 'Suriye'den çekilmeme' planı! 'Biz oyun kurmazsak Türkiye girer!'

ABD'li senatörden Türkiye çıkışı!

ABD'de silahlı saldırı: 5 kişi öldü, 5 polis yaralandı

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Trump, David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi

Trump, Türkiye Büyükelçisi adayını açıkladı!

ABD'nin YPG/PKK'ya destek bahanesi kalmadı

ABD'nin YPG/PKK'ya destek bahanesi kalmadı!

Trump ABD'de 'ulusal acil durum' ilan etti

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.