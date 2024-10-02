Meme kanserini yenmişti! Deniz Uğur apar topar ameliyata alındı! Dua istedi

Adını Feriha Koydum, Sahte Prenses, Zalim İstanbul, Bir Deli Sevda ve Yağmur Zamanı gibi birçok başarılı projede boy gösteren Deniz Uğur son dönemde eski eşi Reha Muhtar ile yaşadığı velayet sorunlarıyla gündemdeydi.

Daha önce meme kanserini yenmeyi başaran oyuncu Deniz Uğur'dan üzen bir haber geldi. Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vücudunda bir süredir olan ve takibi yapılan kistin son 1.5 yıl içinde aniden büyüdüğünü ve kitlenin artık masum olmadığını söyledi.

"SON 1.5 YILDA ANİDEN BÜYÜDÜ"

Daha önce oğlu Poyraz ile çekildiği bir karesini yayımlayan ünlü oyuncu "Bu paylaşımı içtenlikle desteğinizi istediğim için yapıyorum... Yıllardır takip edilen, vücudumdaki zararsız görünümlü bir kist son 1.5 yıl içinde aniden büyümüş ve artık masum görünmüyor" ifadelerini kullandı.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Bugün açık ameliyata alınacağını söyleyen Deniz Uğur, sevenlerinden de dua istedi. Uğur 'Çok güvendiğim hekimlerim beni açık ameliyata alacak ve her şeyi anlayacağız. İyi huylu çıkmasını, çarçabuk iyileşmeyi ve son 1.5 yılda yaşadığım üzüntülerin bir daha tekrarı olmamasını rabbimden diliyorum. 3 gün boyunca şifa dualarınızı esirgememenizi rica ediyorum. Allah bundan böyle evlatlarım ve ailemle birlikte huzurumun daim olmasını nasip etsin inşallah. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.' dedi.

2011'de iki göğsünde tümör tespit edilen Deniz Uğur, geçirdiği operasyon ve tedavilerin ardından meme kanserini yenmişti.