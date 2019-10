Meme kanserinin risk faktörleri

İşte risk faktörleri

Opr. Dr. Kenan Uralkan, “Meme kanseri 50 yaş üstü kadınlarda daha yaygındır. Ancak her yaş kadında da ortaya çıkabilmektedir. Meme kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hastalığa erken evrede tanı konduğunda tedavi yüksek oranda başarılı olmakta, hastaların yaşam sürelerinde bir azalma olmamaktadır” diyerek risk faktörlerini şöyle sıraladı:

Cinsiyet: Her 8 kadından birinin, hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanma riski vardır. Kadınlarda meme kanseri sayısı erkeklerin yaklaşık 100 katı seviyesindedir yani 100 kadın meme kanserine yakalanırken buna karşılık 1 erkekte meme kanseri görülmektedir.

Genetik Faktörler: Ailesinde meme kanseri olanlarda görülme sıklığı daha fazladır. Meme kanserlerinin yüzde 10-15’inin genetik olduğu bilinmektedir.

Yaş: İlerleyen yaşlarda meme kanseri görülme riski artmaktadır.

Hormonal Değişim: Erken adet görme ve geç menopoza girme riski yükselten faktörlerdir.

Kullanılan İlaçlar: Herhangi bir nedenle östrojen hormon kullanımı meme kanserini tetikleyebilir.

Alınan Tedaviler: Herhangi bir nedenle göğüs bölgesine radyoaktif ışın uygulaması risk faktörünü artırmaktadır.

Beslenme Alışkanlıkları: Tüm kanser çeşitlerinde olduğu gibi kötü beslenme ve bunun sonucu yağlanma yüksek risk faktörüdür.

Alışkanlıklar: Alkol ve sigara kullananların meme kanserine yakalanma ihtimali kullanmayanlara göre daha fazladır.

Yaşam tarzı: Hareketsiz yaşamak kanser hastalığının oluşması için uygun ortamı hazırlamaktır. Her yaşa uygun egzersiz ve hareketli bir günlük yaşam alışkanlığı meme kanseri riskini azaltacaktır.