Meme kanserinin tespitinde yapay zeka radyologları geçti

Nature dergisinde yayımlanan bir araştırma, Google tarafından geliştirilen bir yapay zeka (AI) sisteminin, mamografi taramasına dayalı meme kanserinin tespitinde uzman radyologlardan daha iyi olduğunu gösterdi. Araştırma yapay zekanın hatalı tanıların azaltılması konusunda umut vaad ettiğini ortaya koydu.

Amerikan Kanser Derneği verilerine göre radyologlar mamografilerdeki meme kanserlerinin yaklaşık yüzde 20'sini tespit edemiyor. Ayrıca 10 yıl boyunca kanser taraması yaptıran kadınlardan en az yarısı testlerde yalancı pozitif olarak nitelenen sonuçlarla karşılaşıyor. Meme kanseri dünya genelinde her sekiz kadından birinde görülüyor.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından, Chicago'daki Northwestern Medicine hastanesi doktorlarından Mozziyar Etemadi'nin verdiği bilgiye göre Eylül ayında Google Health ile birleşen Google DeepMind AI yapay zeka birimi ile geliştirilen çalışmanın bulguları, meme kanserinin erken aşamada tespit edilme olasılığında önemli bir aşama kaydediliğini gösteriyor.