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Meme muayenesiyle kanseri erken taniyin

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2019 11:50 | Son Güncelleme

Kanser Haftası dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde seminer veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

Meme muayenesiyle kanseri erken taniyin

Kanser Haftası dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde seminer veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mete Kürşat Koç, meme muayesinin nasıl yapılacağını anlatırken, mamografi için yaşın önemine dikkati çekti.
1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyes’inde halka açık seminerde kadınlara önemli bilgiler veren VM Medical Park Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mete Kürşat Koç, meme muayenesinin nasıl yapılacağını anlattı. Bütün kanserler için birinci basamağın korunma olduğunu vurgulayan Op. Dr. Koç, “Kadınlar kendi kendilerine meme muayenesi yapmalılar. Ayda bir kez yapılması yeterli. Meme başından başlayarak dairevi hareketlerle bütün memeyi parmaklarla bastırarak içerisinde leblebi-nohut gibi bir sertlik aranmalı. Meme muayenesinin tamamlayıcı faktörü, koltuk altı muayenesidir. Koltuk altınızı da aynı şekilde bastırarak o bölgede leblebi-nohut gibi bir sertlik/kitle olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Adet bitiminden sonraki hangi günde bu muayeneyi yapılırsa her ay o günde tekrarlanması faydalı olur” diye konuştu.
Meme kanserinin ele gelen kitle, ciltte kızarıklık ve meme başının içe dönmesi ile kendini belli edebileceğini ifade eden Op. Dr. Mete Kürşat Koç, mamografi konusunda şunları söyledi:
"Genellikle 40 yaşında ana mamografi çekilmesini tavsiye ediyoruz. 40-50 yaş arasında 2 yılda 1 ultrason takipleri tavsiye ediyoruz. 50 yaşından sonra da 2 yılda 1 mamografi öneriyoruz. Keza meme muayenesi de devam etmeli. Erkeklerin meme kanserine daha az yakalanmasının sebebi, meme boyutlarının küçük olması. Kadınlarda da meme boyutu büyük olanların kansere yakalanma riski fazladır. Ancak meme boyutu küçük olanlar, yakalandıkları zaman kanserin yayılması diğerlerine göre daha hızlı olur".

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