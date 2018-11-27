Meme protezinde kanser riski uyarısı

Fransa'da resmi makamlar, nadir görülen bir kanser türüne yol açabileceği endişesiyle pürüzlü silikon protezlerin kullanılmamasını tavsiye etti. Bu silikonlar, dünya genelinde milyonlarca kadın tarafından kullanılıyor.

Meme yatağında kaymaması için dış düzeyi düz olanlara kıyasla daha fazla tercih edilen pürüzlü protezlerin, Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma (ALCL) kanserine yol açabileceği belirtiliyor. Bu kanser türü, protezin etrafındaki yara kapsülünde oluşuyor ve ağrı ve şişme belirtileri gösteriyor.

Hastalık, protez ve kapsüllerin çıkarılmasıyla tedavi edilebiliyor. Ancak tedavi edilmezse, tüm vücuda yayılıp ölüme neden olabiliyor.

615 vakanın 16'sı ölümle sonuçlandı

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre, dünya genelinde estetik cerrahlardan toplanan verilere göre bu tür protezlerin kanserle ilişkilendirildiği 615 vaka tespit edildi. Bunlardan 16'sı ölümle sonuçlandı.

Fransa'da düzenleyici kurum olan Tıp ve Sağlık Ürünleri Dairesi ANSM, vakalar araştırılırken cerrahlara pürüzlü protez yerine düz protez kullanmaları tavsiyesinde bulundu.