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MEMEDER'den kadınlara ücretsiz kanser taraması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 10:41 | Son Güncelleme

MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen: - "Kurulduğu 2007'den beri, meme kanseri konusunda kadınlarımızı eğiten ve 10 bin kadını 10 yıl süreyle mamografi, ultrasonografi ve muayeneyle ücretsiz tarayan ve tedaviye yönlendiren MEMEDER, bu yıl da tarama programına devam etmektedir"

İSTANBUL (AA) - Meme Sağlığı Derneğinin (MEMEDER) Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, 10 yıldan bu yana 10 bin kadına mamografi, ultrasonografi ve muayene ile ücretsiz tarama yapıldığını belirtti.

Türkiye Kanser Enstitüsü Bilim Kurulu Üyesi de olan Özmen, "Dünya Kanser Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bugünün amacının kanserle ilgili organizasyonları ve insanları bir araya getirerek toplumu, sigaranın bırakılması, sağlıklı beslenme ve egzersiz yapma gibi kanseri önleme, kansere neden olan özellikle tütün kullanımı ve obeziteyi tanıtma, kanser taraması, erken tanı ve tedavi konusunda eğitmek olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütünün, geçen yıl tüm dünyada 20 milyon kişiye kanser tanısı konduğunu, 10 milyon kişinin kanserden hayatını kaybettiğini ve bu sayının özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde arttığını belirttiğini aktaran Özmen, şunları kaydetti:

"Kurulduğu 2007'den beri, meme kanseri konusunda kadınlarımızı eğiten ve 10 bin kadını 10 yıl süre ile mamografi, ultrasonografi ve muayeneyle ücretsiz tarayan ve tedaviye yönlendiren MEMEDER, bu yıl da tarama programına devam etmektedir.
MEMEDER, 4 Şubat Dünya Kanser Gününden toplum tabanlı mamografik tarama programına ek olarak meme kanseri riski yüksek olan kadınlarda EMAR görüntüleme ile tarama projesini hazırlamış olup, ayrıca tarama programının uygulandığı bölgede yaşayanları kanserden korunma ve kanserle mücadele konusunda bilgilendirmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
kanser memeder Prof. Dr. Vahit Özmen

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