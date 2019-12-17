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Memet Kılıç hakkında arama kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2019 14:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle, Türkiye'de hakkında dava açılan eski Alman milletvekili Memet Kılıç’ın ilk duruşması gıyabında yapıldı.

Memet Kılıç hakkında arama kararı

Mahkeme Kılıç hakkında arama kararı çıkardı.Alman Yeşiller partisinden eski milletvekili Memet Kılıç hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Ankara'da yapıldı.

Sanık Memet Kılıç'ın avukatı Veysel Ok, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, hakimin müvekkili hakkında arama kararı çıkardığını ve bu yolla Kılıç'ın Türkiye'de ifade vermeye zorlanmaya çalışıldığını bildirdi.

Kılıç'ın bizzat katılmadığı bu ilk duruşmada alınan söz konusu karar neticesinde Memet Kılıç Türkiye'ye giriş yaptığı an, gözaltına alınıp ifadesine başvurulabilecek.

Kılıç'ın avukatı Ok, daha önce müvekkilinin ilgili dava hakkında savunmasını Almanya'da yapabilmesini talep etmişti. Ancak Ok'un aktardığına göre, duruşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, Kılıç‘ın hakkındaki iddia Almanya'da suç kapsamına girmeyeceği için, ifadenin Türkiye'de alınmasında ısrarcı oldu.

Memet Kılıç ise kısa dönemde Türkiye'ye gitmeyi düşünmediğini ve avukatıyla birlikte, mahkemenin bu yöndeki kararını değiştirmesi için başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

Memet Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aleyhinde dava açılmasına neden olan sözleriyle ilgili DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "20 binden fazla kişi hakaret davası ile karşı karşıya. Hakaret benim tarzım değildir ancak politik tartışmadan da geri durmam ve kaçmam. Ben Türkiye'yi bu hale getirenlerin vatan haini olduğunu söyledim. Bu konuda da çokça yanılmadığımız açıkça ortada" dedi.

Kılıç ayrıca "O dönemde de AKP’nin genel başkanı hemen her önüne geleni sülük, vampir, kan emici, çapulcu, vatan haini olarak niteliyordu. Medyadaki tartışmalara bu kavram yerleştirilmişti. O nedenle politik tartışma da bu kavram üzerinden yürüyor" ifadelerini kullandı.

"İNSAN HAKLARI ADALET DİVANI'NA KADAR GİDERİZ"

Avukatının kendine, ifadesi alınmadığı sürece mahkemenin hakkında bir karar vermeyeceğini söylediğini ifade eden Kılıç, "Buna rağmen Türk Yargısı bağımsız olmadığı için bir karar çıkabilir" dedi. Davanın ikinci duruşması 26 Şubat 2020 tarihinde yapılacak. Memet Kılıç sonuçta mahkemeden aleyhinde bir karar çıkarsa bunu İnsan Hakları Adalet Divanı’na kadar götüreceğini ve direncinden ödün vermeyeceğini bildirdi. Kılıç ayrıca, "Eğer biz direnmezsek, İslamistler ve rasistler (ırkçılar) kazanırlar. Dünyanın her yerinde bu tehlike şu an mevcut" diye konuştu.

Savcılık iddianamesinde Memet Kılıç'ın 2017 yılı Temmuz ayında internetten yayın yapan ABC gazetesine verdiği mülakatta kullandığı bazı ifadelere yer verildiği ve bu ifadelerin hakaret olarak değerlendirildiği bildiriliyor. İfadelerin arasında özellikle "vatan haini" sözüne dikkat çekiliyor. Hem Türk hem de Alman vatandaşı olan 52 yaşındaki Memet Kılıç, 2009-2013 yılları arasında Yeşiller Partisi'nden milletvekili olarak Almanya Parlamentosu'nda yer almıştı. Şu an Heidelberg kentinde avukatlık yapan Kılıç, Baden-Württemberg bölgesinde siyasi çalışmaların içinde yer almaya devam ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
MEMET KILIÇ erdoğan HAKARET

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