Memet Kılıç hakkında arama kararı

Kılıç'ın avukatı Ok, daha önce müvekkilinin ilgili dava hakkında savunmasını Almanya'da yapabilmesini talep etmişti. Ancak Ok'un aktardığına göre, duruşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, Kılıç‘ın hakkındaki iddia Almanya'da suç kapsamına girmeyeceği için, ifadenin Türkiye'de alınmasında ısrarcı oldu.

Memet Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aleyhinde dava açılmasına neden olan sözleriyle ilgili DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "20 binden fazla kişi hakaret davası ile karşı karşıya. Hakaret benim tarzım değildir ancak politik tartışmadan da geri durmam ve kaçmam. Ben Türkiye'yi bu hale getirenlerin vatan haini olduğunu söyledim. Bu konuda da çokça yanılmadığımız açıkça ortada" dedi.

Kılıç ayrıca "O dönemde de AKP’nin genel başkanı hemen her önüne geleni sülük, vampir, kan emici, çapulcu, vatan haini olarak niteliyordu. Medyadaki tartışmalara bu kavram yerleştirilmişti. O nedenle politik tartışma da bu kavram üzerinden yürüyor" ifadelerini kullandı.

"İNSAN HAKLARI ADALET DİVANI'NA KADAR GİDERİZ"

Avukatının kendine, ifadesi alınmadığı sürece mahkemenin hakkında bir karar vermeyeceğini söylediğini ifade eden Kılıç, "Buna rağmen Türk Yargısı bağımsız olmadığı için bir karar çıkabilir" dedi. Davanın ikinci duruşması 26 Şubat 2020 tarihinde yapılacak. Memet Kılıç sonuçta mahkemeden aleyhinde bir karar çıkarsa bunu İnsan Hakları Adalet Divanı’na kadar götüreceğini ve direncinden ödün vermeyeceğini bildirdi. Kılıç ayrıca, "Eğer biz direnmezsek, İslamistler ve rasistler (ırkçılar) kazanırlar. Dünyanın her yerinde bu tehlike şu an mevcut" diye konuştu.