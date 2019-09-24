Memet Özer ile Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor?

Memet Özer ile Mutfakta programının sunucusu, başarılı şef Memet Özer, birbirinden lezzetli tarifleriyle ünlü konuklarını 28 Eylül’den itibaren Cumartesi günleri mutfağında ağırlamaya devam edecek.

Bu sezon önceki sezonlardan farklı olarak, konuklar Memet Özer’den habersiz en sevdikleri yiyecekleri ile programa gelecek ve Memet Özer, dokunuşlarıyla konuklarının getirdiği bu sürpriz malzemelerle farklı yemekler pişirecek. Özer, sıra dışı, yan yana gelmez diye düşünülen malzemelerle eşsiz tatlar oluşturup, Türk ve Dünya mutfağından lezzetli tabaklar hazırlayarak, konuklarını çok şaşırtacak.

“Memet Özer ile Mutfakta” programının 28 Eylül Cumartesi günü konukları sevilen çift, ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ile eşi başarılı müzisyen Bora Öztoprak olacak.

“Memet Özer ile Mutfakta” yeni sezonuyla 28 Eylül Cumartesi 11.15'te FOX’ta!

