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Memiş: Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan 6 ay SGK haklarından mahrum kalsın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 16:10 | Son Güncelleme

MEMUR-Sen ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların 6 ay sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakılıp ücretlerinin kendi ceplerinden verilmesini talep etti.

Memiş: Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan 6 ay SGK haklarından mahrum kalsın

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)- MEMUR-Sen ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların 6 ay sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakılıp ücretlerinin kendi ceplerinden verilmesini talep etti. Başkan Memiş,"2013-2017 yılları arasında 60 bin şiddet vakası var. Şiddet uygulayanlara tutuklu yargılama konusu yasalaştı ama uygulanmıyor. Bu kişiler 6 ay sosyal güvenlikten faydalanmayıp ücretini kendi cebinden versin" dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Adapazarı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Memiş, sendika yönetimi ve çok sayıda sağlık personeli sendika üyesinin katıldığı toplantıda hükümetten önümüzdeki süreçte sağlık alanında atılmasını talep ettikleri adımları sıraladı.
'SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ŞİDDETE MARUZ KALMA RİSKİ 4 KAT FAZLA'
Genel Başkan Memiş, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar ile ilgili taleplerini şöyle sıraladı:
"Bakanlık verilerine göre 2013-2017 yılları arasında kayıt altına alınan şiddet vakası 60 bin. Bu azımsanmayacak bir rakam. Bunun 18 bin'i fiziksel şiddet, geri kalan 42 bini ise sözel şiddet. Araştırmalarda sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma riskinin, gardiyanlar ve polisler dahil diğer sektörlerde çalışanlardan 4 ile 16 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Yaptığımız araştırmada meslek hayatında 11 veya daha fazla fiziksel piskolojik şiddete uğrama oranı sağlık çalışanları arasında yüzde 30 seviyesinde olduğunu tespit ettik. Güvenlik tedbirlerin arttırılması ve hukuki desteğin sağlanmasının yanında, şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması gibi önemli bir düzenleme mecliste kanun haline geldi ancak görüyoruz ki şu anda tutuklu yargılama gerçekleşmiyor. Yine sendika olarak bizim önerdiğimiz şiddet uygulayanların 6 ay boyunca sosyal güvenlik haklarından faydalanmaması sağlık giderlerini kendi cebinden ödemesi gibi bir talebimiz var" dedi.
'SAGLIKTA GELİŞMİŞ ÜLKE STANDARTLARINI YAKALADIK'
Genel Başkan Memiş sağlıkta 16 yılda iş yükünün 3 kat, istihdamın ise 1 kat arttığını ifade ederek, "16 yılda iş yükü en az 3 kat arttı, ancak istihdam edilen sağlık çalışanı sayısı malesef 1 kat arttı. Sağlık hizmetleri konusunda gelişmiş ülke standartlarını yakalamış durumdayız ancak OECD ülkeleri ile kıyasladığımızda, ülkemizde 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 183 iken, OECD ortalamalarında 330'dur. 100 bin kişiye düşen hemşire sayısı ülkemizde 273 iken OECD ortalaması 890'dır. Kişi başı müracat ortalaması ülkemizde 8.6'lardayken bu oran OECD ülkelerinde 6.8'dir, yani OECD ortalamasındaki ülkelerin yarısı kadar hekim sayımız, 3'te 1'i kadar sağlık sayımızla daha yoğun bir sağlık hizmeti vermekle karşı kaşrıyayız." dedi.
'SAĞLIK PERSONELİ SAYISINDA AÇIK VAR'
Ülkede sağlık personeli konusunda ciddi açık varken istihdamın yetersiz olduğunu kaydeden Genel Başkan Memiş, "Ülkemizde sağlık alanında KPSS sınavına giren aday sayısına baktığımız zaman toplamda 659 bin sağlık çalışanı KPSS sınavı ile memur olmak istiyor. Bunun 154 bini hemşirelik bölümü mezunudur. Yani ülkemizde şu anda sağlık personeli noktasında ciddi açık varken, istihdam sorunu varken bu anlamda sağlık çalışanı alım sayılarının yetersiz olması nedeniyle sağlık çalışanlarımız insan üstü bir emek sarf ederek sağlık hizmetlerini yürütmekle karşı karşıyalar. İstihdam politiakaları konusunda yeni politikalar mutlaka geliştirilmeli sağlık çalışan sayısı arttırılmalı hemşire açığı, hekim açığı, sağlık çalışanı açığı bir an önce giderilmek şartıyla hem sağlık hizmetlerinin nitelikli verilmesi hem de sağlık çalışanlarının iş yükünün azaltılması noktasında adımlar bir an önce atılmalı" diye konuştu.
Genel Başkan Memiş ve beraberindeki heyet, toplantının ardından Sağlık-Sen Sakarya Şubesi'nin bugün yapılacak olan kongresine hareket etti.

FOTOĞRAFLI

Memiş: Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan 6 ay SGK haklarından mahrum kalsın

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