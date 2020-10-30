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Memleket Hareketi'nde kimler var? Muharrem İnce açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 12:52 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, Memleket Hareketi'ni başlattı. Neler yapacaklarına ilişkin açıklamalarda bulunan İnce, kurucular kurulunu açıkladı.

Memleket Hareketi'nde kimler var? Muharrem İnce açıkladı

Muharrem İnce, Memleket Hareketi'ni başlatırken neler yapacaklarına dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla dertlerinin olmadığını belirten İnce, "Memleket derdimiz var bizim. Adaylığa daha çok var bakarsın başkası olur. Derdimiz, geleceğimiz, derdimiz çocuklarımız." dedi. İnce, merakla beklenen kurucular kurulunu da açıkladı.

'HERKES İÇİN EŞİT SAĞLIK SİSTEMİ YAPACAĞIZ'

Muharrem İnce'nin açıklamaları şöyle:

"Parası olan sağlıklı yaşar düzenini bozup, herkes için eşit sağlık sistemini yapacağız, başaracağız. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmayan bir Türkiye istiyoruz. Kendiliğinden yıkılmayan binalarda yaşamak istiyoruz. Göçmen ve mültecilerin güle oynaya kendi ülkelerine dönmelerini istiyoruz. Bağımsız bir Merkez Bankası yönetimi istiyoruz. İşsizliğin kalıcı çözümü için tüketim değil üretim politikasına dayalı istihdam politikası istiyoruz. Girişimciler için adil rekabet düzeni istiyoruz. Katma değer üreten firmaların finansmana erişimini istiyoruz. Turizmde yeni bir Türkiye markası yaratmak istiyoruz. Kendi kendine yetebilen ve doğal kaynaklarını koruyabilen bir ülke olmak istiyoruz. Emeklilerin maaşlarını işsiz çocuklarıyla paylaşmak zorunda kalmadığı bir memleket istiyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı olmayan bir memleket istiyoruz. Bütün öğrencilere laik, bilimsel eğitim istiyoruz. Okullara öğretmenlerle öğrencilerle buluşturmak istiyoruz. Teknoloji üreten bir ülke istiyoruz. Hızlı internet istiyoruz. Kız çocuklarının erken yaşlarda evlendirilmediği bir memleket istiyoruz. Çocuklara en az bir dil öğretmek istiyoruz. "

MEMLEKET HAREKETİNDE KİMLER VAR?

Ahmet Özalp Siyaset Bilimi Profesörü

Ali Rıza Büyükuslu, İşletme Profesörü Eski Rektör

Ali Tunçcan, Uçak mühendisi

Alper Karaoğlan, Tıp profesörü

Ayber Yağız, Endüstriyel Tasarımcı

Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat

Aykut Demiray, Bankacı

Barış Tuzlumbay, Tıp Profesörü

Berk Hacıgüzeller, Finansal Danışman

Berna Bütüner Karadeniz, siyaset bilimci

Bilim Neyaptı, İktisat Doçenti

Burak Hasar, Diş Hekimi

Cüneyt Oğuz, Yatırım Bankacısı İş İnsanı

Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı

Ebru Arıkan, İş insanı eğitimci

Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci

Gürbüz Evren, Kalkınma uzmanı

Hüseyin Baraner, Turizmci

Hüseyin Ercüment Değer, Avukat

İlhan Düzyürek, Yönetici

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