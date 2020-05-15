'Memleket masası' tartışması: MHP lideri Bahçeli, Seçim Yasası'nın değiştirilmesini istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "memleket masası" çağrısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partilerine grup kurmak için milletvekili verebilecekleri yönündeki açıklamalara sert tepki gösterdi. Bahçeli; Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nda değişiklik yapılmasını, Siyasi Etik Yasası'nın da çıkarılmasını istedi.

Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bir yandan salgın hastalıkla boğuşurken, diğer yandan "siyasi ayak oyunlarıyla, ayıplı ve ağır kusurlu tekliflerle meşgul ve muhatap olduğunu" ifade etti.

Son günlerde "ısmarlama ve icazetli görüşlerin siyasi gündemde yer tutması"nın kaygı ve kuşku verici olduğunu belirten Bahçeli, "İP'in Memleket Masası önerisi, buna CHP'nin sıcak ve sempatik yaklaşımı, marjinal ve marazi partilerin Meclis'te grup kurabilmeleri maksadıyla milletvekili transfer sezonunun tekraren açılması Türk siyasetinin esef verici talihsizliğidir" görüşüne yer verdi.