HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Memleket Partisi lideri İnce'den dikkat çeken sözler! "Seçimden sonra istifa edecek" diyerek duyurdu: Bunu yapmayın

Memleket Partisi lideri İnce'den dikkat çeken sözler! "Seçimden sonra istifa edecek" diyerek duyurdu: Bunu yapmayın

01.05.2023 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitingde konuştu. Tekirdağ 3'üncü sırada DEVA Partili bir adayın olduğunu kaydeden İnce, "Onu meclise gönderirseniz, 15 Mayıs'ta seçimden sonra istifa edecek, sizin oylarınızla seçilecek bunu yapmayın." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi lideri İnce'den dikkat çeken sözler! "Seçimden sonra istifa edecek" diyerek duyurdu: Bunu yapmayın

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "CHP'ye oy verecek kardeşlerime sesleniyorum 3. sırada DEVA Partili aday var onu gönderirseniz 15 Mayısta seçimden sonra istifa edecek. Sizin oylarınızla seçilecek bunu yapmayın. Sizin bildiğiniz Atatürk'ün partisi yok artık. Atatürk'ün partisi burada Memleket Partisi." dedi.

İnce, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitingde, yapılan seçim anketlerinin gerçekleri yansıtmadığını ileri sürdü.

İnce'den dikkat çeken çıkış! 'Sahte dekontlar, montaj videolar...' İnce'den dikkat çeken çıkış! 'Sahte dekontlar, montaj videolar...'

Gençlerle yeni bir sayfa açacaklarını ifade eden İnce, gençlerle birlikte memlekete sahip çıkacaklarını belirtti.

tgr

Seçimlerde iddialı olduklarını ifade eden İnce şöyle konuştu:

"14 Mayıs'ta sandık başındayız. Bize dedilerki 'Kırk katır mı, kırk satır mı?' Bize dedilerki 'Ölüm mü? sıtma mı?' Bize dedilerki, 'A mı? B mi?' Bize dedilerki 'Birinci yol mu? ikinci yol mu?' A ha cevap, üçüncü yol. Biz üçüncü yoluz. Durumumuzu anlatıyorum ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan. Anketler palavra, öyle anket yok. Memleket Partisi aslan gibi Atatürkçü bir parti. Partimiz mecliste yerini alacak.

CHP'ye oy verecek kardeşlerime sesleniyorum, 3'üncü sırada DEVA Partili aday var, onu meclise gönderirseniz 15 Mayıs'ta seçimden sonra istifa edecek, sizin oylarınızla seçilecek bunu yapmayın. Sizin bildiğiniz Atatürk'ün partisi yok artık, Atatürk'ün partisi burada Memleket Partisi."

İnce, Atatürk'e saygısızlık yapanın Memleket Partisi'nden atıldığının altını çizdi.

'Çok büyük düşüş var' diyerek açıkladı! "2. turda 6-7 puan önünde" 'Çok büyük düşüş var' diyerek açıkladı! "2. turda 6-7 puan önünde"

Terör örgütlerinin kendisiyle uğraştığını ileri süren İnce, bu durumun bile kendisine oy verilmesi için yeterli bir sebep olduğunu savundu.

mmm

"SAHTE BELGELER ÇIKARDILAR, ORDUYU ÇÖKERTTİLER"

Kendisiyle ne kadar uğraşsalar da doğru yolda olduğunu ve direneceğini sözlerine ekleyen İnce, şunları kaydetti:

"PKK, FETÖ, Hizbullah, bilumum terör örgütleri hepsi Muharrem İnce'ye saldırıyorsa Muharrem İnce doğru yolda demektir. Geçmişte Ergenekon, Balyoz döneminde FETÖ'cüler kasetler çıkardılar, sahte CD'ler çıkardılar. Sahte belgeler çıkardılar, orduyu çökerttiler. Şimdi de her gün benimle ilgili bir banka dekontu alıyorlar, ismi çiziyorlar, benim adımı yazıyorlar. Üstüne 10 milyon yazıyorlar. 10 milyon rüşvet, banka yoluyla mı gönderilir?

Üzüldüğüm taraf şu, FETÖ'cüler sahtekarlığa bayılır. FETÖ'cüler bunu yapıyor ama benim eski arkadaşlarım da paylaşıyor. Buna üzülüyorum ben buna, başka bir şeye üzülmüyorum. Muharrem İnce, kumpaslara, sahte dekontlara, sahte ses kayıtlarına direnir. Ben direnirim, benim o gücüm var. Muharrem İnce diz çökmez, Muharrem İnce eğilmez."

İnce, konuşmasının ardından otobüsten vatandaşları selamlayarak alandan ayrıldı. (AA)

İlginizi Çekebilir

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

 Seçmenle ilginç diyalog! 'İnşallah ikinci turda...'

Seçmenle ilginç diyalog! 'İnşallah ikinci turda...'

 Ata İttifakı cumhurbaşkanı Adayı Oğan'dan oy oranı açıklaması

Ata İttifakı cumhurbaşkanı Adayı Oğan'dan oy oranı açıklaması

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da açıkladı: 150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz, Bay Kemal sözüSon dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da açıkladı: 150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz, Bay Kemal sözü
Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar tutuklandıÜnlü televizyoncu Can Tanrıyar tutuklandı
Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek Bayraktar kardeşler açıklaması: Benim söylediğim şampiyonlar ligi ekibinde olacaklarKılıçdaroğlu'ndan ses getirecek Bayraktar kardeşler açıklaması: Benim söylediğim şampiyonlar ligi ekibinde olacaklar
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Muharrem İnce

En Çok Okunan Haberler

Eski damat katliam yapıp intihar etti! Kayınvalide, baldız, yenge...

Eski damat katliam yapıp intihar etti! Kayınvalide, baldız, yenge...

Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı

Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı

Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!

Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge mesajı!

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge mesajı!

'Çok büyük düşüş var' diyerek açıkladı! "2. turda 6-7 puan önünde"

'Çok büyük düşüş var' diyerek açıkladı! "2. turda 6-7 puan önünde"

CHP ve Memleket Partililer birbirine girdi!

CHP ve Memleket Partililer birbirine girdi!

İlginizi Çekebilir

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.