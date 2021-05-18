Memleket Partisi: Muharrem İnce, 'Ne cumhur, ne millet, tek yol memleket" diyerek partisinin ilkelerini ve hedeflerini açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkez binasının açılışını yaptı. İnce, genel başkan olarak ilk kez çıktığı kürsüde partisinin ilkelerini, hedeflerini ve yol haritasını açıkladı. İktidar ve muhalefet partilerini eleştiren İnce, ilk seçimde iktidar ve cumhurbaşkanlığı hedefi koyarken, izleyecekleri siyaseti "Ne cumhur, ne millet, tek yol memleket" sloganıyla duyurdu. Partisini, "Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Demokrat" diye tanımlayan İnce; 4 ana hedeflerini, "Ekonomik kalkınma, katılımcı demokrasi, hukukun üstünlüğü ve barış ve güvenlik" olarak açıkladı. 'Halkçı İnce' sloganları eşliğinde kürsüye çıktı CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, partisinin genel merkez binası önünde küçük bir açık hava mitingi ile partisini tanıttı. Alanda sık sık salgın nedeniyle "sosyal mesafe" uyarısı yapıldı. Muharrem İnce, alana gelmeden önce partinin ilk kez görücüye çıkan şarkısı çalındı. İnce, kürsüye bir zamanlar Bülent Ecevit için kullanılan "Halkçı İnce" sloganları eşliğinde, eşi Ülkü İnce ile çıktı. 'Tek yol memleket' Konuşması boyunca, muhalefet ve iktidara eleştiriler yönelten İnce, "doğduğun yer değil, doyduğun yer memleket" anlayışını değiştireceklerini ve bundan sonra "Hizmet ettiğimiz yerdir memleketimiz Türkiye" anlayışını benimseyeceklerini ifade etti.

İnce, "Bir yanda Cumhur İttifakı, bir yanda Millet İttifakı. Biz diyeceğiz ki ne cumnur, ne millet, tek yol memleket" görüşünü dile getirdi ve ekledi: "Atatürk'e saygısızlık yapanı partiye istemiyoruz, ayrımcılık yapanı partiye istemiyoruz, terörle arasına mesafe koymayanı partiye istemiyoruz." CHP'ye eleştiri: Erdoğan'ın altını oyandan medet umuyorsun Türkiye'de ekonomik göstergelerin iyi olmadığını, devlete güvenin azaldığını, gençlerin işsiz olduğunu belirten İnce, CHP'yi ise isim vermeden DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan'dan medet ummakla eleştirdi: "Gençlerimiz işsizken bazı kişiler birçok yerden maaş alıyor. Bu sadece iktidarda değil muhalefette aynı. Muhalefet belediyelerinde 3-4 yerden maaş alanlar var. Tahtaravelli siyaseti. Korkak bir muhalefet var. Toplumsal muhalefeti örgütlenemeyen, çözüm üretemeyen, umut olamayan bir muhalefet var. 'Yüz vermeyin her ikisine, al birini vur ötekine' diyoruz. "Devletten hazine yardımı alacaksın, 100 yıllık parti olacaksın, 'Tek başına iktidar olayım' diyemeyeceksin. Erdoğan'a imza verip, onun altını oyan kişiden medet umacaksın. Sana imza verip altını oymaya çalışırsa ne yapacaksın?"