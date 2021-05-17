Memleket Partisi: Muharrem İnce'nin kurduğu partinin kaç milletvekili var, MYK üyeleri kimler?

Muharrem İnce, bir süredir devam eden parti kurma çalışmalarını tamamladı ve Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. İnce böylece gençlik kollarından itibaren görev aldığı ve Cumhurbaşkanı adayı da olduğu CHP'de gerçekleştiremediği genel başkanlık hedefini de yaşama geçirdi. Nihai hedefi ise "Cumhurbaşkanı adayı" olup seçilmek. CHP içinde adaylık şansının kalmadığını düşününen ve bu nedenle parti kurma kararı alan İnce, CHP'den istifa ederek hareketine katılan millevekilleri Özcan Özel, Hüseyin Avni Aksoy, Mehmet Ali Çelebi'yi parti yönetimine aldı. CHP'den istifa eden eski Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer de Memleket Partisi Genel Başkanvekili ve parti sözcüsü oldu. CHP'nin 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, partinin 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. Olağan Kongresi'nin ardından başlattığı "1000 günde Memleket Hareketi"ni, "Memleket Partisi" adıyla partileştirdi. CHP'den istifa ettiği 8 Şubat'tan sonra parti kurma çalışmalarını hızlandıran ve parti kuruluşu için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hedefleyen İnce, pandemi koşulları nedeniyle bu tarihin sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi ve kendisinin de Covid-19'a yakalanması nedeniyle kuruluş tarihini revize etmek zorunda kaldı.

Ancak, Memleket Partisi'nin kuruluşu, yine simge bir tarihe; Atatürk'ün Samsun'a çıkarak "Milli Mücadele"yi başlattığı 19 Mayıs arefesine denk getirildi. 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi tatil olması nedeniyle, partinin kuruluş dilekçesi bugün İçişleri Bakanlığı'na verildi. Dilekçesinin verilmesinin hemen ardından, parti genel merkezinde kurucu üyelerle genel başkanlık ve parti yönetimi seçimi yapıldı. İnce oybirliğiyle genel başkan seçildi Partisinin kuruluşuyla ilgili ilk mesajını, bir gün önceden, sosyal medya hesabından Zeki Müren'in seslendirdiği "Biz ayrılamayız" şarkısı eşliğinde miting görüntülerini paylaşarak duyuran İnce, kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesinin hemen ardından genel başkan seçildi. 82 kurucu üye, genel başkanın yanısıra partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerini de belirledi. Parti yönetimini ise Memleket Partisi'nin sözcülüğüne getirilen ve aynı zamanda "genel başkanvekilliği" görevini de üslenen Gaye Usluer açıkladı. Memleket Partisi'nin 110. parti olarak siyaset tarihinde yer aldığını belirten Usluer, "Geleceğimizi geri alacağız diyoruz ve bu ülkenin gençleri için, bu ülkede yaşayan herkes için, barışla, özgürlükle ve yeniden demokrasiyle taçlandırmak üzere memleket partisi olarak söz veriyoruz" dedi. İnce'nin oybirliğiyle genel başkan seçildiğini açıklayan Usluer, parti olarak Kasım ayında da büyük kurultaylarını yapacaklarını açıkladı.

Parlamentoda 3 milletvekiliyle temsil edilecek Eski CHP milletvekili Hakkı Akalın'ın genel sekreterlik görevini üstlendiği partide, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel genel başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Çelebi aynı zamanda parlamento sözcüsü oldu. Buna göre Memleket Partisi, 3 milletvekili ile parlamentoda da temsil edilecek ve Çelebi, partinin parlamento sözcüsü olarak da görev yapacak. Eski Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ile Mert Ünlü ve Yavuz Kayhan Yüreğir, genel sekreter yardımcılığı görevini üstlendi. Diğer MYK üyeleri ise şöyle: Serkan Ufuk Akgün (Genel Sayman), Nejat Elaldı, Ali Rıza Büyükuslu, İpek Özkal Sayan, Serkan İleri, Çiğdem Bayraktar Ör, Fatih Pala, Özgün Öztunç Asuman Ali Güven, Burak Savtur, Süleyman Erguner. 15 üyeli Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı'na ise Mustafa Kemal Çiçek seçildi. İnce ayrıca, 13 ismi de genel başkan danışmanı olarak belirledi. Muharrem İnce, yarın saat 11.00'de de genel başkan olarak parti genel merkezinde ilk basın toplantısını gerçekleştirecek.

Partileşmeye giden süreçte neler yaşandı? Muharrem İnce, kendisini 2018 yılında Cumhurbaşkanı adayı gösteren CHP yönetimini, kendisine yeterince destek vermemekle eleştirmiş ve parti içinde muhalefet hareketinin de işaretini vermişti. CHP içinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iki kez genel başkanlık yarışına giren ancak kaybeden İnce'nin de içinde yer aldığı parti içi muhalefetin "olağanüstü kurultay" girişimi ise "yeterli imza bulunamadığı" gerekçesiyle sonuçsuz kalmıştı. CHP'nin 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. Olağan Kurultayı'nda ise İnce, seçilme şansının düşük olması nedeniyle, genel başkanlığa aday olmadı. Ancak sonrasında, parti içi muhalefetini daha görünür hale getiren "Bin günde Memleket Hareketi"ni başlatma kararı aldı ve bu kararını 13 Ağustos 2020'de kamuoyuna duyurdu. İnce, Sivas Kongresi'nin yıldönümü olan 4 Eylül 2020'de de Memleket Hareketi'ni Sivas'ta sahaya inerek başlattı ve ziyaret ettiği illerde hem adaylık, hem de liderliğinde kuracağı parti için nabız yokladı. İnce'nin sert eleştirilerine karşın CHP yönetimi, "görmeme" taktiği izledi ve disiplin mekanizmasını çalıştırmadı. İnce, ilk kez geçen yıl Aralık ayında partiden ayrılıp yeni parti kuracağı mesajını verdi.

'**CHP tabela partisi**' diyerek partiden ayrıldı Memleket Hareketi ile Anadolu'yu dolaşan İnce, bu açıklamalarının ardından partileşme çalışmalarına hız verdi. Bu süreçte, Yalova Milletvekili Özcan Özel, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, parti yönetimini "kurucu değerlerden uzaklaşmakla" suçlayarak Ocak ayı sonunda istifa etti ve Memleket Hareketi'ne katıldı, bazı eski CHP milletvekilleri de İnce'nin yanında yer aldı. İnce ise 8 Şubat'ta, "Bugün bir yol ayrımındayım. Bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. CHP artık bir tabeladan ibaret. Hedefimiz 50+1. Tek adam partisi değil, ortak aklın da partisi olacağız" sözleriyle istifasını açıklarken, "50+1" hedefiyle de bir anlamda Cumhurbaşkanı adaylığı için çalışacağının mesajını verdi. Gaye Usluer, CHP'den istifa etti

Muharrem İnce'nin istifasına CHP'den tepki

Muharrem İnce: Bazı CHP milletvekilleri bize katılacak Hedefinde ve yol haritasında ne var? İnce'ye eski partisi CHP'den yöneltilen en büyük eleştiri ise "ilk kez muhalefetin kazanma şansı olan" bir seçimde, "bir bölen" olacağı yönünde. CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı", AKP'den ayrılan Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun liderliğini üstlendiği Gelecek Partisi'ni de ittifaka katma hesabı yapıyor.