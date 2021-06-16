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Memleket Partisi'nde 20 kişi istifa etti

16.06.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulunun iki üyesinin de arasında bulunduğu 20 kişi, partilerinden istifa etti.

Memleket Partisi'nde 20 kişi istifa etti

Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Bahçekapılı, Beylikdüzü'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, partiye katılma sürecini anlattı.

Memleket Partisi kurulduMemleket Partisi kuruldu

PARTİ İÇİ ANLAŞMAZLIK

Bahçekapılı, partide atamalardaki işleyişi eleştirerek, bir grup arkadaşlarıyla durumu Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'e ilettiklerini ancak bir çözüm bulunamadığını savundu. Kağan Bahçekapılı, amaçlarının Muharrem İnce'ye ve Memleket Partisine zarar vermek olmadığını dile getirdi.

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Memleket Partisi eski kurucular kurulu üyesi ve İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Dönmez de Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'i eleştirdi.

Basın toplantısında Bahçekapılı ve Dönmez'in de arasında bulunduğu 20 kişi, partiden istifa ettiğini açıkladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Memleket Partisi

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