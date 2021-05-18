Memleket Partisi üç vekille Meclis'te!

Memleket Partisi dün itibariyle kuruldu. Muharrem İnce oy birliğiyle genel başkan seçilirken, Gaye Usluer Memleket Partisi Genel Başkan Vekili, eski İzmir Milletvekili Hakkı Akalın Genel Sekreter oldu.
Genel başkan yardımcılığı görevlerine Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova milletvekili Özcan Özel, İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Serhat Galip ve Nurban Demirbağ geldi.
İnce, partisinin kuruluşunu sosyal medyadan Zeki Müren’in seslendirdiği “Biz Ayrılamayız” şarkısıyla duyurdu.
Sözcü Gaye Usluer de “Rengimiz mavi. Mavi huzur demek, mavi kucaklamak demek, mavi adalet demek. Mavi birlikteyiz demek. Geleceği birlikte kazanacağız demek ” dedi.