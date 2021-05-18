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Memleket Partisi üç vekille Meclis'te!

18.05.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Muharrem İnce, bir süredir hazırlıklarını yürüttüğü Memleket Partisi'ni dün itibariyle kurdu. CHP Parti Meclisi üyeliğinden istifa eden Gaye Usluer yeni partinin sözcüsü olurken, daha önce CHP’den ayrılan üç milletvekilinin katılımıyla parti, Meclis’te 3 sandalyelik temsile ulaştı. Meclis'teki parti sayısı 13'e yükseldi.

Memleket Partisi üç vekille Meclis'te!

Memleket Partisi dün itibariyle kuruldu. Muharrem İnce oy birliğiyle genel başkan seçilirken, Gaye Usluer Memleket Partisi Genel Başkan Vekili, eski İzmir Milletvekili Hakkı Akalın Genel Sekreter oldu.

Genel başkan yardımcılığı görevlerine Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova milletvekili Özcan Özel, İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Serhat Galip ve Nurban Demirbağ geldi.

İNCE, ZEKİ MÜREN’LE DUYURDU

İnce, partisinin kuruluşunu sosyal medyadan Zeki Müren’in seslendirdiği “Biz Ayrılamayız” şarkısıyla duyurdu.

USLUER: RENGİMİZ MAVİ

Sözcü Gaye Usluer de “Rengimiz mavi. Mavi huzur demek, mavi kucaklamak demek, mavi adalet demek. Mavi birlikteyiz demek. Geleceği birlikte kazanacağız demek ” dedi.

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Muharrem İnce Memleket Partisi

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