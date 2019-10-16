Memleketi Hong Kong'da Türk restoranı açmak istiyor

İSTANBUL (AA) - Eşinin işi dolayısıyla Hong Kong'dan gelip İstanbul'a yerleşen ve bir arkadaşının vasıtasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'yla (İSMEK) tanışan Noble Lee-Fitz'in hayali, Osmanlı saray mutfağına ait yemekleri öğrenerek ülkesinde Türk restoranı açmak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbullulara birçok alanda ücretsiz kurs olanağı sunan İSMEK, yurt dışından gelen yabancıların da ilgisini çekiyor.

İSMEK öğrencisi Noble Lee-Fitz, üç yıl önce Alman eşinin işi dolayısıyla Hong Kong'tan gelip İstanbul'a yerleşti. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine İSMEK'le tanışan Fitz, önce dil kursuna yazılarak Türkçe öğrenmeye başladı. Bu eğitimin ardından resim kursuna kayıt yaptıran Fitz, yağlı boya tabloların altına imza attı.

Daha sonra Osmanlı saray mutfağına merak salarak kursa başlayan Fitz, kısa süre içerisinde Türk yemekleri tariflerini öğrendi.

Fitz'in favori yemekleri arasında Antakya yöresine ait şıhıl mahşi, soğanlı börek, yaprak sarma, baklava ile hibiskus adı verilen Osmanlı şerbeti var.

Evde eşine ve arkadaşlarına yaptığı yemeklerden tattıran Fitz, Osmanlı saray mutfağının onlarda da hayranlık uyandırdığını ifade etti.

İstanbul'u ve İSMEK'i çok sevdiğini belirten Fitz’in hayali, bir gün Hong Kong'a döndüğünde Türk mutfağı üzerine yemekler yapan bir restoran açmak.

