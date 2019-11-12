Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta, ilkokula yırtık lastik ayakkabıyla gittiğini ve çok zor şartlarda okuduğunu söyleyen iş insanı Behçet Ongur, beden eğitimi öğretmeni Cesur Mutlu'nun 'Üşüyen Hiçbir Çocuğumuz Kalmasın' projesi kapsamında, memleketi Muş'taki 450 çocuğa bot ve mont gönderdi.

Muş’taki Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokul ve Ortaokulunda görev yapan beden eğitimi öğretmeni ve Badminton Milli Takım Antrenörü Cesur Mutlu, 'Üşüyen Hiçbir Çocuğumuz Kalmasın' sloganıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı. Bursa'da yaşayan Muşlu iş insanı Behçet Ongur'la temasa geçen Cesur Mutlu, projesine destek istedi. Öğretmen Mutlu'nun isteğini olumlu karşılayan iş insanı Ongur, 450 öğrenciye bot ve mont gönderdi.

Sungu beldesi ile merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde dağıtıma katılan iş insanı Behçet Ongur, zor şartlar altında eğitim gördüğünü söyledi. İlkokulu yırtık lastik ayakkabıyla okuduğunu belirten Ongur, "Şu anda çok mutluyum, çok heyecanlıyım ve çok duyguluyum. Eski günlerim aklıma geldi. Ben ilkokulda lastik giyiyordum ve lastiğim de yırtıktı. Bizim hiçbir imkanımız yoktu, 4 kardeştik. O dönemde bir kalemi dörde bölüyorduk. Bir yandan koyunların önüne gidiyor bir yandan da okula geliyorduk. Fakir bir şekilde okul okuduk. Bu çocukların da burada ne şekilde üşüyebileceklerini çok iyi biliyorum. Ben de bu sıralarda okudum. Ben de çok üşüdüm. Bundan sonra da çocuklar için elimden ne geliyorsa onu yapacağım. İlk defa 450 öğrenciyi bugün giydirdik. Ama hedefimiz bin 500'e 2 bine yakın çocuğu giydirmek" diye konuştu.