Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, memleketin derinden bir nefes almaya ihtiyacı olduğunu söyledi.
Kütahya'daki bir otelde partililerle bir araya gelen Uysal, yaptığı konuşmada, milletin daha fazla demokrasi ve hukuka ihtiyaç duyduğunu, çözümün ise siyasette olduğunu bildirdi. Türkiye'nin kademeli bir yıkımla karşı karşıya olduğunu öne süren Uysal, şöyle devam etti:
"Türkiye bugün çiftçisi, esnafı, sade vatandaşı, emeklisi, işçisi, memuru neredeyse yüzde 50’ler mertebesinde fakirleşti. Sizin bu sorumsuz sözleriniz yüzünden Türk sanayisi bir kur riski içine düştü. Üretim yapmaktan imtina yapar hale geldi. Türkiye bugün net ithalatçı bir ülkedir. Türkiye, kademe kademe, sistematik bir yıkımla karşı karşıya bugün. Memleketimizin derinden bir nefes almaya ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Hangi cephesinden bakarsak bakalım, sadece bugün Anadolu ve Trakya coğrafyasında yaşayan insanlarımızı değil, yarınlarımızı da olumsuz etkileyecek, Türkiye’nin yol almaya çalıştığını, istikametini de kaybettiğini hepimiz yaşanan hadiseler ışığında idrak edebiliyoruz."
Gültekin Uysal, milletin meselelerinin karşılık bulabilmesi adına her şeye rağmen muhalefetin tüm unsurlarının birtakım prensip ve değerler etrafında bir araya gelme mecburiyetinin olduğunu ifade etti.
Uysal, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkındaki mahkeme kararına ilişkin de "Bir söz söylerseniz, onun gereğini yapacak gücü de kudreti de ortaya koyacaksınız." dedi.
Konuşmaların ardından DP İl Başkanı Halil Gün, Uysal'a üzerinde fotoğrafı bulunan bir çini tabak hediye etti.
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