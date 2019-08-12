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Memleketine giderken kazada ölen anne ve bebeği toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 13:48 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, bayram tatiline giderken geçirdikleri kazada hayatlarını kaybeden Selma Bostan(32) ile 4 aylık bebeği Ebubekir Arif, toprağa verildi.

Memleketine giderken kazada ölen anne ve bebeği toprağa verildi

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- AKSARAY'da, bayram tatiline giderken geçirdikleri kazada hayatlarını kaybeden Selma Bostan(32) ile 4 aylık bebeği Ebubekir Arif, toprağa verildi.
Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Ihlara yolu Doğantarla Köyü yakınında meydana geldi. Bayram tatili için İstanbul'dan ailesiyle birlikte memleketi Niğde'nin Çiftlik ilçesi Obalı köyüne giden Mehmet Ali Bostan'ın kullandığı 16 DR 967 plakalı hafif ticari aracın, köye yaklaşık 30 kilometre kala sağ ön lastiği patladı. Kontrolden çıkarak takla atan araç, şarampole devrildi. Kazada sürücü Bostan, eşi Selma Bostan, çocukları Elvaniye(15), Kerim Asaf (9) ile 4 aylık Ebubekir Arif Bostan yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bostan Ailesi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Selma Bostan ve bebeği Ebubekir, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Mehmet Ali Bostan ve çocukları Kerim Asaf ve Elvaniye Bostan'ın tedavileri ise devam ediyor.
Selma Bostan ile bebeği Ebubekir'in cenazeleri bugün Niğde'nin Çiftlik ilçesi Obalı köyündeki Obalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede anne ile bebeğinin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

FOTOĞRAFLI

Memleketine giderken kazada ölen anne ve bebeği toprağa verildiMemleketine giderken kazada ölen anne ve bebeği toprağa verildiMemleketine giderken kazada ölen anne ve bebeği toprağa verildiMemleketine giderken kazada ölen anne ve bebeği toprağa verildi

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