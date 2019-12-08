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Memleketlerini güvenlik kamerasından izleyerek hasret gideriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 13:41 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesine bağlı İsahocalı köyünden göç eden gurbetçiler, memleket özlemlerini köye yerleştirilen 24 saat canlı yayın yapan 4 kamera sayesinde gideriyor.

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'in Kaman ilçesine bağlı İsahocalı köyünden göç eden gurbetçiler, memleket özlemlerini köye yerleştirilen 24 saat canlı yayın yapan 4 kamera sayesinde gideriyor.
Köye 2009 yılında düzenlenen festivalde, gurbetçilerin isteği üzerine 4 güvenlik kamerası yerleştirildi. Oluşturulan internet sitesi üzerinden güvenlik kamerasının görüntüleri, canlı yayınlanmaya başlandı. Yıllar önce köyden göç eden ve farklı ülkelerde yaşayan yaklaşık 4 bin 800 gurbetçi, internet sitesine girerek memleket özlemini bu şekilde gideriyor. Gurbetçiler, köydeki düğün, cenaze ve günlük yaşamı 24 saat takip edebiliyor. Köydekiler de güvenlik kamerasının önüne geçerek, yurt dışındaki akrabalarına kendilerini izlettiriyor.
'İNSANLARIMIZ HASRET GİDERİYOR'
Köy muhtarı Abdullah Ulusoy, 4 güvenlik kamerasının 10 yıl önce gurbetçilerin isteği üzerine kurulduğunu hatırlatarak, "Köyümüze gelmek isteyip de ekonomik ve sosyal nedenlerle gelemeyen insanlarımız, köyümüzü kameralardan izleyerek hasret gideriyor. Kameralar sayesinde iletişim kurabiliyoruz. Bu uygulamanın köyümüz insanları ve dışarıdaki insanlarımız için iyi olduğunu düşünüyoruz" dedi. Köy sakinlerinden Yılmaz Ulusoy ise "Akrabalarım yurtdışından bizleri seyrediyor. Hatta kamerada gördükleri zaman telefon edip kameraya bakmamızı söylüyorlar. Güzel bir nostalji oluyor" diye konuştu.
2009 yılında Belde olan köyde, Belediye Başkanı olan Halil Metin, güvenlik kameraları sayesinde 24 saat canlı yayın yapıldığını anımsatarak, "İsahocalı olup Kanada'da, Avustralya'da, Amerika'da, Kore'de yaşayan insanlarımız var. Sıla hasreti çeken hemşerilerimiz bu sayede günlük olarak beldemizi izleyebiliyor. Hatta bazı hemşerilerimiz, güvenlik kamerası altına geçerek telefonla görüştükleri yakınlarına kendilerini izlettirebiliyorlar" diye konuştu.

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