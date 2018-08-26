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MEMLEKETTEN ERZAKLARLA DÖNDÜLER 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 13:28 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Akın ÇELİKTAŞ - İSTANBUL DHA Kurban tatilinin ardından şehirlerarası otobüs firmalarıyla İstanbul'a gelen vatandaşların çoğunluğu yanlarında kışlık erzaklarını da getirdi.  9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde de Esenler'deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Akın ÇELİKTAŞ - İSTANBUL DHA
Kurban tatilinin ardından şehirlerarası otobüs firmalarıyla İstanbul'a gelen vatandaşların çoğunluğu yanlarında kışlık erzaklarını da getirdi.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde de Esenler'deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor. Memleketlerinde tatil yapanlar yanlarında bol miktarda kışlık erzak getirdi. Otobüslerde görevli muavinler bu tatil dönüşünde biraz daha fazla bagajı kaldırmak zorunda. Vatandaşlar normal bavullarının yanında çuvallarla, kolilerle, torbalarla kışın yiyecekleri erzakları İstanbul'a taşıyor. Otobüslerin bagaj kısmı tıka basa dolu. Tokat'tan İstanbul'a dönen Hüseyin Yılmaz ise, "Köyden kışlık malzemeyle geldik. Kışın bunların hepsini yiyeceğiz. Ne yapalım, köy olmasa açız" dedi. Giresun'dan dönen bir vatandaş ise "Bir hafta fındığımızı topladık.Kurbanımızı yaptık." dedi. Düzce'den gelen bir kişi ise, "Erzağımızı getirdik. Fındığımız, armudumuz, elmamız var erzağımızın içinde. Kendimize ve ailemize getirdik. Özlem çekiyoruz. Senede bir kere mahsul veriyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-Çuvallar
-Koliler
-Bagajların indirilmesi
-Servislere konulan erzakalr
-Vatandaşlarla röpler
-Çuval taşıyanlar
-Genel ve detaylar

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