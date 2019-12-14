"Memoriad 2019", 13 ülkeden 163 yarışmacının katılımıyla başladı

İSTANBUL (AA) - "Memoriad 2019 Türkiye Open Hafıza Şampiyonası" ve "Memoriad Dünya Rekoru Denemeleri" 13 ülkeden 163 yarışmacının katılımıyla başladı.

"Hafıza", "Zihinsel matematik" ve "Hızlı okuma" olmak üzere 3 zihinsel başlık altında ve toplam 15 kategoride düzenlenen yarışmanın ilk gününde, iskambil kartlarının hafızada tutulması, 8 haneli sayıların zihinsel çarpımı ile hızlı okuma ve anlama alanında müsabakalar yapıldı.

Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Memoriad Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Melik Duyar, yarışmayla katılımcıların beyinlerindeki potansiyeli fark etmelerini amaçladıklarını söyledi.

Memoriad Mental Sporlar Federasyonunun organize ettiği yarışmayı dünyanın takip ettiğini dile getiren Duyar, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 13'üncüsü düzenlenen yarışma ulusal open olarak yapılıyor ve tüm dünyaya açık oluyor. Şu an 13 farklı ülkeden 163 tane yarışmacı var. 4 yılda bir de Global Memoriad olimpiyatları oluyor. En son Las Vegas'ta oldu. 2020'deki yarışma Dubai'de yapılacak. Yarışmacılar burada kendisini test etmiş oluyor, yani bir sonraki Dubai Memoriad'a gelmek için belli bir skorunuzun olması gerekiyor. Dolayısıyla yarışmacılar burada Memoriad Federasyonu'na skorunu belli etmiş oluyor.''