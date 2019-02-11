HABER

Memorial Kanser Okulu'na yoğun ilgi

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.02.2019 10:06 | Son Güncelleme

Kanserle mücadeleye 'eğitim' kimliği kazandırmayı amaçlayan Memorial Sağlık Grubu, Kanser Okulu'nun İstanbul’daki ilk dersini, Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde düzenledi.

Memorial Kanser Okulu'na yoğun ilgi

İSTANBUL, (DHA)- Kanserle mücadeleye 'eğitim' kimliği kazandırmayı amaçlayan Memorial Sağlık Grubu, Kanser Okulu'nun İstanbul’daki ilk dersini, Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde düzenledi. Ücretsiz gerçekleştirilen etkinlikte, alanında uzman hekimler kanser ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde düzenlenen Kanser Okulu ücretsiz gerçekleştirildi. Hasta ve hasta yakınlarının katıldığı Kanser Okulu yoğun ilgi gördü. Programda, Prof. Dr. Akın Yıldız 'Kanserde Tıbbi Görüntüleme', Prof. Dr. Fazilet Öner Dinçbaş 'Kanserde Işın Tedavisi' ve Doç. Dr. Kezban Nur Pilancı ise 'Kanserde İlaç Tedavileri' hakkındaki bilgileri katılımcılarla paylaştı.

"KANSER OKULU HER AY GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Kanser Okulu'nun halkı aydınlatmayı amaçladığını belirten Prof. Dr. Akın Yıldız, toplumun kanser ile ilgili doğru bilgi alması ve toplumda kanser farkındalığının oluşmasının önemine dikkat çekerek, "Kanser, internet ve televizyonlarda sürekli konuşulan ve bilgi kirliliğinin çokça olduğu bir konu haline geldi. Özellikle internette hastalarımız son derece farklı bilgilere ulaşabiliyor, kafaları karışıyor. Aydınlanma yerine bilgi karmaşası içinde kayboluyorlar. Dolayısıyla biz de doğrudan hastayla buluşarak ve ilkini gerçekleştirdiğimiz bir süreci başlattık. Bu kanser okulunu aylık planlıyoruz. İlki genel bilgilendirme oldu. Bundan sonraki programlarda meme, akciğer, prostat kanseri gibi kanserin türlerine ineceğiz" dedi.

Vatandaşlara bilimsel bilgi paylaşımında bulunan hekimleri takip etmeleri uyarısında bulunan Prof. Dr. Yıldız, "Kanıta dayalı olmayan bilgilerle kesin yargılarda bulunmamak gerekir. Halkımızın doğru bilgi için bilim insanlarını takip etmelerini, doğru bilgiyi yakalamaya çalışmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle sanal ortamda bu alandaki bilgi yoğunluğuna dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

AMACIMIZ FARKINDALIĞI ARTIRMAK

Doç. Dr. Kezban Nur Pilancı ise Kanser Okulu'nda konuşulan konuları ve amaçlarını şu sözlerle anlattı:

"İlk toplantımızda kanser, kanser tanısı, kanser tedavisinden bahsettik. Tıbbi Onkoloji alanında tedavi seçeneklerinden bahsederken, verilen sistemik tedavilerden kemoterapi, akıllı ilaçlar yani hedefli tedaviler ve immünoterapi konusunda katılımcılarımızı bilgilendirdik. Kanser tanısı almış olan hastaların, bundan sonraki süreçlerini nasıl doğru bir şekilde yönetebilecekleri konusunda doğru bilinçlendirilmeleri gerekiyor. Bizler de onlara bu bakımdan bir yol ve yön çizmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de bilimden uzaklaşmadan, doğru bilgilerle onları buluşturarak, tıp dışı tüm ayrıntılardan uzaklaşmalarını istiyoruz. Hedefimiz, hastalarımızın doğru bilgilere ulaşmasını ve kanserden korunma, kanserin tanı ve tedavisi konusunda toplumsal bilinç oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz.”

Kanser tedavisinde erken tanının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Kezban Nur Pilancı, "Erken tanı hayat kurtarıyor. O yüzden hastalarımızın mutlaka tarama programlarına uymasını istiyoruz. Erken tanı sonrası tedaviden çok daha iyi yanıt alabiliyor ve hastanın bu süreci konforlu bir şekilde geçirmesine yardımcı olabiliyoruz. Bir de doğru bilginin o konunun uzmanı hekimlerden alınması gerekiyor" dedi.

Memorial Kanser Okulu'na yoğun ilgiMemorial Kanser Okulu'na yoğun ilgiMemorial Kanser Okulu'na yoğun ilgiMemorial Kanser Okulu'na yoğun ilgi

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Dr. Ender Saraç’tan sigarayı bırakacaklara karanfil-melisa çayı önerisiDr. Ender Saraç’tan sigarayı bırakacaklara karanfil-melisa çayı önerisi
Karaciğer nakli beklerken kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştuKaraciğer nakli beklerken kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

Boyun fıtığı tedavisinde bunlara dikkat!

Boyun fıtığı tedavisinde bunlara dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.