Memorial Sağlık Grubu ve Demir Hayat güçlerini birleştirdi

Demir Hayat Sigorta ile hayata geçirilen ‘Ekinoks Plus’ ürünü Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde düzenlenen organizasyonla tanıtıldı. Ekinoks Plus ürününün tanıtımında konuşan Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç, “Memorial olarak Türkiye’de en kaliteli sağlık hizmetini sunmaya çalışıyoruz. Etik ve dürüst çalışan, teknolojiyi çok iyi bir şekilde kullanan bir kurumuz. En önemlisi de sağlık personeli arkadaşlarımızın kalitesiyle beraber hastalarımızın bütün sıkıntılarını algılayıp onlara her türlü desteği ve tedaviyi vermeye çalışıyoruz. Kalp cerrahisi, kardiyoloji, onkoloji, genel cerrahi, tüp bebek, kadın doğum ve ortopedi gibi zor branşlarda fark yaratmayı amaçlıyoruz. ‘Ekinoks Plus’ sahibi Demir Hayat sigortalı hastalarımız da bu tedavilerden Demir Hayat kapsamında çok uygun fiyatlarla faydalanacaklar” dedi.

“BU SİGORTAYI 18 YILDIR KULLANAN İNSANLAR VAR”

Ekinoks’un 2000 yılında gerçekleştirilen bir proje olduğunu kaydeden Genç, “18 yıl önce poliçeye girmiş ve hala devam eden çok sayıda insan var. Bu da insanların hem hastanemizden hem de Demir Hayat’tan aldıkları hizmetten memnun kaldıklarını ortaya koyuyor. Ama günler geçtikçe insanların da ihtiyaçları farklılaşıyor. Buna bağlı olarak da poliçenin teminat yapısında, hastalık kapsamlarında, yaş sınırlarında güncellemeler gerekiyordu. Biz de finansal anlamda belli revizyonlar yaptık” diye konuştu.

“ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI OLAN YAKLAŞIK 2 MİLYON KİŞİ VAR”

Türkiye’de özel sağlık sigortalı kişi sayısının artması gerektiğini ifade eden Genç, konuşmasına şöyle devam etti:

“80 milyonluk nüfusumuzda özel sağlık sigortası olan yaklaşık 2 milyon kişi var. Bu sayının artıyor olması lazım. Bakarsanız herkes arabasına kasko yaptırtıyor ama özel sağlık sigortası olan kişi sayısı çok az. Demir Hayat’la geliştirdiğimiz projede daha fazla insana özel sağlık sigortası ve hastanelerimizdeki kaliteli sağlık hizmetinden faydalanma imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Yeni açtığımız hastanelerle beraber yaygınlığımızı artırmış bulunuyoruz. Bu da özel sağlık sigortalı kişilerin bize ulaşmasını kolaylaştırıyor. Özel sağlık sigorta şirketleri de bu anlamda Memorial’a daha farklı bir şekilde yaklaşıyor. Ülkemizde bir ilk olan bu özel ürün sayesinde hastalarımızın hayatlarını kolaylaştıracağımıza, onların sağlıklı kalmalarına ve kaliteli bir yaşam sürmelerine daha fazla katkıda bulunacağımıza inanıyorum. Bu ürün Memorial Sağlık Grubu’nun tüm hastanelerinde geçerli olacak. Ekinoks Plus ürünü alan her müşterimiz Zorlu Center’daki Memorial Wellness Merkezi’nden yüzde 20 indirimli olarak faydalanabilecek.”