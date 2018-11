Memorial Sağlık Grubu ve Demir Hayat güçlerini birleştirdi

Selin GÜRSEL-Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA) - MEMORIAL Sağlık Grubu ve Demir Hayat Sigorta deneyimlerini buluşturdu. Yapılan işbirliği çerçevesinde hastaların Memorial Sağlık Grubu Hastaneleri’ndeki sağlık hizmetinden yararlanabileceği ‘Ekinoks Plus Sağlık Sigortası’nın tanıtımı yapıldı. Demir Hayat Sigorta ile hayata geçirilen ‘Ekinoks Plus’ ürünü Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde düzenlenen organizasyonla tanıtıldı. Ekinoks Plus ürününün tanıtımında konuşan Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç, “Memorial olarak Türkiye’de en kaliteli sağlık hizmetini sunmaya çalışıyoruz. Etik ve dürüst çalışan, teknolojiyi çok iyi bir şekilde kullanan bir kurumuz. En önemlisi de sağlık personeli arkadaşlarımızın kalitesiyle beraber hastalarımızın bütün sıkıntılarını algılayıp onlara her türlü desteği ve tedaviyi vermeye çalışıyoruz. Kalp cerrahisi, kardiyoloji, onkoloji, genel cerrahi, tüp bebek, kadın doğum ve ortopedi gibi zor branşlarda fark yaratmayı amaçlıyoruz. ‘Ekinoks Plus’ sahibi Demir Hayat sigortalı hastalarımız da bu tedavilerden Demir Hayat kapsamında çok uygun fiyatlarla faydalanacaklar” dedi. “BU SİGORTAYI 18 YILDIR KULLANAN İNSANLAR VAR” Ekinoks’un 2000 yılında gerçekleştirilen bir proje olduğunu kaydeden Genç, “18 yıl önce poliçeye girmiş ve hala devam eden çok sayıda insan var. Bu da insanların hem hastanemizden hem de Demir Hayat’tan aldıkları hizmetten memnun kaldıklarını ortaya koyuyor. Ama günler geçtikçe insanların da ihtiyaçları farklılaşıyor. Buna bağlı olarak da poliçenin teminat yapısında, hastalık kapsamlarında, yaş sınırlarında güncellemeler gerekiyordu. Biz de finansal anlamda belli revizyonlar yaptık” diye konuştu. “ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI OLAN YAKLAŞIK 2 MİLYON KİŞİ VAR” Türkiye’de özel sağlık sigortalı kişi sayısının artması gerektiğini ifade eden Genç, konuşmasına şöyle devam etti: “80 milyonluk nüfusumuzda özel sağlık sigortası olan yaklaşık 2 milyon kişi var. Bu sayının artıyor olması lazım. Bakarsanız herkes arabasına kasko yaptırtıyor ama özel sağlık sigortası olan kişi sayısı çok az. Demir Hayat’la geliştirdiğimiz projede daha fazla insana özel sağlık sigortası ve hastanelerimizdeki kaliteli sağlık hizmetinden faydalanma imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Yeni açtığımız hastanelerle beraber yaygınlığımızı artırmış bulunuyoruz. Bu da özel sağlık sigortalı kişilerin bize ulaşmasını kolaylaştırıyor. Özel sağlık sigorta şirketleri de bu anlamda Memorial’a daha farklı bir şekilde yaklaşıyor. Ülkemizde bir ilk olan bu özel ürün sayesinde hastalarımızın hayatlarını kolaylaştıracağımıza, onların sağlıklı kalmalarına ve kaliteli bir yaşam sürmelerine daha fazla katkıda bulunacağımıza inanıyorum. Bu ürün Memorial Sağlık Grubu’nun tüm hastanelerinde geçerli olacak. Ekinoks Plus ürünü alan her müşterimiz Zorlu Center’daki Memorial Wellness Merkezi’nden yüzde 20 indirimli olarak faydalanabilecek.” “LİMİTSİZ DOĞUM PAKETLERİ VE ONLİNE DOKTOR HİZMETLERİ ÇOK RAĞBET GÖRÜYOR” Sigortanın sadece Memorial Hastanelerinde geçerli olduğunu ifade eden Demir Hayat Genel Müdürü Viktor Hodara, “İçerisinde ayakta, yatarak tedavi veya doğum teminatı gibi teminatların dışında, çok kapsamlı olan VIP check-up, diş paketi ve online doktor dediğimiz sistemin olduğu paketlerimiz var. Yatarak ve yatarak-ayakta arasında primi daha yüksek olsa da, daha çok ikili paket tercih ediliyor. Doğum da bir o kadar sigortada olması istenen bir teminat ve burada 5 bin lira limitli ve limitsiz olarak iki seçenek var. Yatarak-ayakta ve doğum paketleri genel olarak çok rağbet görüyor” dedi. “AMACIMIZ A PLUS HASTANELERDE DAHA UYGUN ŞARTLARDA HİZMET VERMEK” Sigortanın yurt dışındaki acil durumlarda da geçerli olduğunu dile getiren Hodara, “En önemli özelliklerinden biri de fiyat olarak A plus dediğimiz hastane grubunda, bir alt grubun özel sağlık sigortası fiyatı ile aynı fiyatta hizmet sunması. Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden birçok hastanede ücretsiz hizmet alabilmemizi sağlıyor ama buradaki asıl amaç burası gibi kaliteli, lüks ve güzel hastanelerde sağlık hizmeti alabilmek. Çünkü insanların bunu sağlamak için iki yolu var, ya sigortasız gelerek ücretini karşılayacak ya da sigortasını yaptıracak” diye konuştu. “KİŞİ HANGİ HASTANELERİ KULLANMAK İSTEDİĞİNE DOĞRU KARAR VERMELİ” Özel sağlık sigortasında doğru seçimi yapabilmek için önerilerde bulunan Hodara, “Öncelikle kişi kendi isteklerine ve tercihlerine göre en doğru seçimi yapmalı. Yani ilk olarak hangi sigorta şirketiyle çalışmak istediğine, hangi hastaneleri kullanmak istediğine karar vermeli. Gerek hastane personelinin gerekse sigorta şirketinin size olan yaklaşımı çok önemli. Güvenebilecekleri bir şirket ve hastane grubuyla çalışmaları en önemli kriter” dedi.