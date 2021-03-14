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Memphis Depay kimdir? Twitter Depay’ın ilk adı için neden kısıtlama getirdi?

14.03.2021 23:16 | Son Güncelleme:
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Memphis Depay kimdir? Twitter Depay’ın ilk adı için neden kısıtlama getirdi?

Sosyal medya uygulaması Twitter, Memphis Depay ile ilgili sınırlama getirdiğini açıkladı. Twitter, Memphis Depay’ın ilk adını tweet olarak atan kullanıcıların hesabını 12 saat süreyle kısıtlayacak.

Memphis Depay, Lyon’da kanat pozisyonunda oynuyor ve aynı zamanda Hollanda milli takımında yer alıyor. Twitter’ın Memphis Depay ile ilgili getirdiği kısıtlamanın sebebi olarak daha önce Twitter’ı kapattırmaya çalışan Memphis isimli kişiye tepki olarak yapıldığı iddia ediliyor.

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MEMPHİS DEPAY KİMDİR?

Memphis Depay, kariyerine ilk olarak 2000 yılında doğduğu kentin takımı olan VV Moordrecht Kulübü’nde başladı. 3 sene boyunca yer aldığı ekibinden 2003 yılında ayrılarak Sparta Rotterdam’ın alt yapısına geçiş yaptı. 2006 yılına kadar burada oynadıktan sonra PSV Eindhoven’in alt yapısına geçiş yaptı. Gençlik kariyerini buralarda tamamladıktan sonra 2011-2012 sezonun öncesinde ilk kez A takıma çağrıldı.

2010-2011 sezonunda sadece 11 maça çıktı ve gollük bir performans sergileyerek takımının Hollanda KNWB Kupası’nı kazanmasında pay sahibi oldu.

2012-2013 sezonunda ise ilk 11’de maçlara çıkmaya başladı ve 30 maçta forma giyip 3 gol atarak sezon sonunda takımı ile Hollanda Süper Kupası’nı aldı. 2014-2015 sezonunda gelindiğinde performansında zirve yaşadı.

memphis

Bu muhteşem performansı sayesinde takımının Hollanda Eredivisie şampiyonluğu kazanmasını sağlayarak takımın yıldız ve değişilmez oyuncuları arasında yer aldı. 2014-2015 sezonuna kadar toplamda 111 kez PSV Eindhoven formasını giydi.
2015-2016 sezonunda Manchester United'a transfer oldu. Sezon sonu ise takımdan ayrıldı.

2016-2017 sezonu öncesinde Olimpik Lyon'a transfer oldu.

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