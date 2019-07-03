HABER

Memur adaylarına ücretsiz sınava ulaşım imkânı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 17:46 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS 2019) girecek memur adaylarının 14 Temmuz Pazar günü sınava giriş belgelerini göstererek ulaşımdan ücretsiz faydalanabileceğini söyledi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, 3 - 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ‘Türkiye’nin Yıldızları Bursa’da’ adlı ‘KPSS Genel Tekrar Kampı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Memur adaylarına ücretsiz sınava ulaşım imkânı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS 2019) girecek memur adaylarının 14 Temmuz Pazar günü sınava giriş belgelerini göstererek ulaşımdan ücretsiz faydalanabileceğini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, 3 - 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ‘Türkiye’nin Yıldızları Bursa’da’ adlı ‘KPSS Genel Tekrar Kampı’nın açılışını gerçekleştirdi. Eğitime katılan adaylara sınavda başarılar dileyen Başkan Aktaş, “Bu organizasyon ile birilerinin hayatlarına dokunursak, birilerinin bu ülkenin geleceği adına güzel ve hayırlı işler yapmasına vesile olursak ne mutlu bizlere” ifadesini kullandı.
Aktaş, 14 Temmuz Pazar gününe dair müjde vererek, “Sınav günü sınav kartlarını gösterenlere ulaşım bedava olacak” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’da vatandaşların huzurunu sağlamayı hedeflediğini anlatan Aktaş, adaylara sınava dair tavsiyelerde bulunarak, “Aynı sıralardan geçmiş biri olarak kararınıza saygı duyuyorum. Ben hiç kamu kurumları sınavlarına girmedim, ama bir kamu yöneticisi olarak söyleyebilirim ki, gerçekten ülke sevdâsını kalbinde taşıyan, işini hakkıyla yapan, bu ülkenin geleceği adına derdi ve heyecanı olan kamu yöneticilerine ve kamu çalışanlarına ne kadar ihtiyaç olduğuna göreve geldikten sonra şâhit olmuş bir kişiyim. Hayâlleriniz, heyecanınız ve geleceğe dair hedefleriniz olsun. Bu hedefler doğrultusunda mücadele edin ancak hiçbir sonuç azminizi kırmasın” diye konuştu.
Büyükşehir gençlerin yanında
Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu ve gece gündüz demeden Bursa için çalıştıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, ‘Geleceğimiz’ ifadesiyle tabir ettiği gençler için Büyükşehir Belediyesi olarak fedakârca çalıştıklarını da anlattı. Aktaş, kültür, sanat, spor ve teknoloji başta olmak üzere, BUSMEK’in meslekî kurslarından konferans, söyleşi ve kamplara kadar geniş bir yelpazede çalışmaların gençler için de gerçekleştirildiğini, Görükle Gençlik Merkezi’nin de yoğun ilgi gördüğünü anlattı.
Konuşmasının ardından Başkan Aktaş, eğitimcilere birer tablo hediye etti. Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Mustafa Bayraktar da sınava girecek memur adaylarına başarılar diledi.

Memur adaylarına ücretsiz sınava ulaşım imkânı

Memur adaylarına ücretsiz sınava ulaşım imkânı

Memur adaylarına ücretsiz sınava ulaşım imkânı

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
Karamollaoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı sistemi açıklamasıKaramollaoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı sistemi açıklaması
Türkiye’de eğitim gördü, Afganistan’da bakan olduTürkiye’de eğitim gördü, Afganistan’da bakan oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

Karamollaoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı sistemi açıklaması

Mardin'de çocuğunun gözü önünde eski eşini darp edip, bıçaklayan koca tutuklandı

Eski eşine dehşeti yaşatan koca hakkında karar verildi

Kızıyla görüşmek istedi diye kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

Kan donduran telefon! Oğlunu arayıp eve çağırdı, sonrası korkunç

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Kalaycılık mesleği son demlerini yaşıyor!

61 yıldır vazgeçmiyor ama... Yakında tarih olacak!

Son dakika! İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.